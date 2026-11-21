Le maître d’ouvrage du nouveau complexe artisanal d’Oulja, à Salé, dont les travaux ont démarré en juillet 2024, est l’Agence d’aménagement de la vallée du Bouregreg. Doté d’un investissement de 161 millions de dirhams, ce projet concerne prévoit jusqu’à 126 espaces, entre ateliers et boutiques. La centaine de maâlems et artisans exposent temporairement sous un grand chapiteau à la sortie nord de Salé, route de Kénitra, en attendant la livraison du site.

Lors du lancement du chantier, ses promoteurs tablaient sur une durée de construction de 18 à 24 mois. En cette fin d’année 2026, les artisans exercent toujours dans l’espace provisoire d’Oulja Poterie Salé, en attendant la remise officielle des clés. Ce retard de livraison est remonté jusqu’à la Chambre des représentants: un député l’a récemment abordé lors de la séance des questions orales.