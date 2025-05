À Rabat, les pelouses de la route côtière prises d’assaut par les familles

Ils étaient des centaines de personnes, accompagnées de leurs enfants, à pique-niquer en cette fin de semaine dans les espaces verts longeant la route côtière de Rabat, faisant face à l’océan Atlantique et offrant aux promeneurs une vue splendide sous un ciel clair et un radieux soleil printanier.

Ces pelouses, bien entretenues et s’étendant sur plus de 2 kilomètres, sont parsemées d’aires de jeu et de terrains de sport de proximité, prêts à accueillir les enfants et les jeunes. Presque toutes les familles s’étaient équipées de chaises et de tables. Certaines, munies de grands paniers, prenaient place pour déguster un goûter ou quelques en-cas.

Fait nouveau, accompagnant l’arrivée des beaux jours et l’affluence qui va avec, ces lieux ont vu le retour des gardiens de voitures et de nombreux snacks ambulants, installés sur des véhicules, proposant café, thé ou boissons gazeuses. Signe de l’engouement que connaît l’endroit, la circulation sur la route côtière était particulièrement dense, des files de véhicules encombrant ses triples voies dans les deux sens.

Plusieurs personnes interrogées se sont dites très satisfaites de l’aménagement des lieux, émettant l’espoir que promeneurs et visiteurs veillent sur la propreté de ces espaces verts situés sur le boulevard Yacoub El Mansour, non loin de la grande piscine. Cette dernière attend encore la saison estivale pour rouvrir ses portes et remplir ses bassins alimentés par les eaux de la mer.