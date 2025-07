Tribune. Tebboune avoue qu’il se f… des Algériens

J’adore les causeries au coin du feu du président algérien, le dénommé (mais innommable) Tebboune. C’est à la fois drôle et tragique, hilarant et pathétique... Tous les trois ou quatre mois, l’homme convoque trois journalistes qui font semblant de l’interroger selon un format immuable:

- Monsieur le Président, vous êtes le meilleur, le plus beau, le plus génial. Grâce à vous, l’Algérie a fait des progrès extraordinaires dans le domaine… [au choix: de l’agriculture, de l’eau, du logement, de l’industrie…] Pouvez-vous nous en dire plus?

La dernière prestation de l’artiste a eu lieu vendredi dernier, le 18 juillet. Les réponses sont absurdes, mensongères et parfois incompréhensibles.

Jugez-en vous mêmes, de la minute 31’50 à la minute 32’30:

- Je remercie kadalik les Algériens qui sont ailleurs, au Canada ou aux États-Unis, et qui sont en train de servir de couvoirs [il veut dire ‘couveuses’] et d’incubateurs à certains Algériens… c’est… sans citer leurs noms… (geste vague)… idann… les startups, c’est pas uniquement pour créer de l’emploi… c’est un élément indispensable à la création de la richesse par l’intelligence… et l’intelligence artificielle, c’est ça! Il faut voir ce qu’il y a derrière le rideau … c’est pas le fait de … c’est… l’hamdou ‘llah!

Vous avez compris quelque chose?

Pour ce qui est des absurdités, un bel exemple est donné à la minute 37’23. Une journaliste pose une question sur le taux de bancarisation, qu’elle juge trop faible. Il la coupe:

- C’est pas la bancarisation qui pose problème, c’est la cachoterie (sic).

Pardon? Le vieux barbon continue de bavasser et on finit par comprendre que par ‘cachoterie’ il entend ‘les paiements en cash’. Le dictionnaire de l’Académie française indique pourtant que ‘cachoterie’ signifie ‘manière mystérieuse d’agir ou de parler qu’on emploie pour cacher des choses peu importantes.’ Mais Tebboune n’en a cure. C’est qui l’Président, c’est toi ou c’est moi?

À ce propos, et je l’ai déjà signalé dans un article consacré à une causerie précédente du gugusse, une bonne partie de l’interview s’est déroulée… en français. L’Algérie est indépendante depuis soixante-trois ans, sa langue officielle est l’arabe, et pourtant les journalistes ont posé des questions dans la langue de Retailleau; et fakhamat ar-raïs leur a répondu dans le même idiome. Incroyable mais vrai: à la télévision officielle algérienne, s’adressant officiellement à son peuple, le président du nif s’exprime dans la langue de l’ex-colonisateur, qu’il insulte tous les jours. Et vive l’Alchirie indépendante!

Une constante dans les élucubrations de Tebboune, c’est que tout le monde est jaloux des exploits de l’Algérie. Un exemple, à la minute 33’07:

- Nous créons des emplois à tour de bras! (sic) Des pays très développés hassdinna ‘liha!

Une autre constante, ce sont les vantardises éhontées. À la minute 45’50:

- Pour l’Intelligence Artificielle, nous sommes les premiers en Afrique et dans le monde arabe!

C’est faux, bien sûr. Autre vantardise-mensonge:

- Nous sommes parmi les premiers pays du monde pour le nombre de barrages!

Il suffit de consulter les statistiques des organismes spécialisés pour constater que c’est un bobard– encore un: l’Algérie ne fait même pas partie du top-50. En Afrique, elle est loin derrière l’Afrique du Sud, l’Éthiopie, le Zimbabwe, le Maroc, etc.

Autre vantardise pathétique:

- Le monde entier (sic) s’interroge sur ‘le secret’ de l’Algérie qui réussit à avoir de bonnes relations avec les États-Unis, la Russie et la Chine.

Effectivement, chaque matin, de Valparaiso à Oulan-Bator, de Montréal à Johannesburg, de Djakarta à Oslo, les citoyens du monde entier se posent la même question en prenant leur petit déjeuner:

- Comment diable l’Algérie fait-elle pour avoir de bonnes relations avec Washington, Moscou et Pékin? C’est une énigme insondable, un mystère étonnant… Quel est leur secret? Tu le connais, ma chérie?

- Non, mon chéri, c’est une question qui m’obsède. (Une gorgée de café.) Quel est leur secret? Parfois, je n’en ferme pas l’œil de la nuit.

Et puis, il y a l’inévitable et lassant bobard des martyrs. Il arrive vers la fin (1.12’27):

- Nous sommes le pays des 5,6 millions de martyrs!

Il y a trois décennies, ils parlaient du million de martyrs et c’était déjà un chiffre largement exagéré. Vers l’an 2000, on est passé à 1,5 million. Aujourd’hui, on en est à plus de 5 millions. L’Algérie est le seul pays au monde où les morts se reproduisent. Sur ce point, Tebboune aurait raison de se vanter: c’est un exploit. Curieusement, il n’en parle pas.

Mais ce qui est le plus intéressant dans cette dernière causerie, c’est un aveu implicite que Mister T. a fait sans s’en rendre compte: dans le soutien absurde et sans issue apporté par l’Algérie au Polisario, le peuple algérien n’a pas droit à la parole. Tebboune n’a pas cessé de dire ana, ana… (moi, moi…):

- Je soutiens la RASD, je ne changerai pas d’avis, c’est mon point de vue, ce sont mes principes.

Sachant que le bonhomme n’est que la marionnette de quelques généraux qui l’ont installé au palais présidentiel, son aveu spectaculaire signifie ceci: la question du Sahara marocain est entièrement et exclusivement l’affaire de la junte militaire qui dirige l’Algérie et n’a rien à voir avec ce que veut le peuple algérien, qui n’a jamais été consulté.

On le savait, mais on en a désormais la confirmation officielle, de la bouche même de Tebboune. Il se f… des Algériens et n’a de comptes à rendre qu’à ses maîtres galonnés.