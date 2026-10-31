Politique

Sahara marocain: le PAM salue la dynamique internationale insufflée par le Roi

Fatima Ezzahra El Mansouri (au centre), coordinatrice nationale du PAM lors de la réunion du bureau politique, le 31 octobre 2026 à Rabat. (Y.Mannan/Le360)

Le Parti authenticité et modernité (PAM), chef de file de la majorité gouvernementale, a tenu un réunion extraordinaire ce samedi consacrée aux développements de la question du Sahara marocain au Conseil de sécurité des Nation unies.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 31/10/2026 à 16h35

Lors de sa réunion du bureau politique tenue à Rabat, le PAM a salué, dans un communiqué, «la grande sagesse avec laquelle le roi Mohammed VI conduit ce dossier déterminant» du Sahara marocain.

En outre, ce parti a réaffirmé «l’importance de l’initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine, unique solution politique pour régler ce différend artificiel».

Lire aussi : Sahara: Alger regrette la fin d’une MINURSO qu’elle a contribué à faire tomber

Il a également souligné que le non renouvellement du mandat de la mission de la MINURSO «doit mettre fin à ses opérations sur le terrain», ce qui constituerait «un jalon majeur vers le règlement définitif de ce dossier».

Pour rappel, le Parlement a décidé de réunir en séance extraordinaire le lundi 2 novembre ses deux chambres pour examiner le dossier du Sahara marocain à la lumière du Conseil de sécurité de l’ONU.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 31/10/2026 à 16h35
#PAM#Sahara marocain#ONU#Conseil de sécurité de l'ONU#MINURSO

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