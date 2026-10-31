Politique

Sahara marocain: le Parlement se réunira lundi en séance extraordinaire

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Une séance de travail à la Chambre des représentants, le 28 octobre 2026.

Le Parlement, avec ses deux chambres réunies, a décidé de tenir lundi prochain une session conjointe spéciale dédiée aux derniers développements qu’a connus la question nationale au Conseil de sécurité des Nations unies, a indiqué un communiqué officiel.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 31/10/2026 à 15h30

Cette session est prévue le lundi 2 novembre à 13H00, selon le communiqué conjoint signé par Ahmed Touizi, président de la Chambre des représentants, et Mohamed Ouled Errachid, président de la Chambre des conseillers.

Cette session fait suite à la réunion, vendredi, du Conseil de sécurité de l’ONU dont le projet de résolution américain sur l’autonomie sous souveraineté marocaine a recueilli onze voix positives contre un véto russe. Cette position de Moscou a empêché le renouvellement du mandat de la MINURSO.

Lire aussi : Roi Mohammed VI: la fin du mandat de la Minurso clôture définitivement le dossier du Sahara à l’ONU

Le Cabinet royal a estimé que «le mandat de la Minurso n’a pas été reconduit par le Conseil de sécurité des Nations Unies lors de sa réunion de ce jour, 30 octobre 2026». Il s’agit là d’une «évolution importante et d’un pas significatif vers la clôture définitive du dossier du Sahara marocain aux Nations Unies».

Et de poursuivre que la non-reconduction du mandat de la MINURSO signifie clairement que la présence de cette «Mission dans les provinces du sud du Royaume, notamment à travers son personnel, ses véhicules, son matériel et ses symboles, devrait cesser dans les prochains jours».

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 31/10/2026 à 15h30
#Sahara marocain#Conseil de sécurité de l'ONU#Roi Mohammed VI#États-Unis#Russie

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