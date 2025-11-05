Politique

Sahara: la communauté juive du Royaume se réjouit de la résolution du Conseil de sécurité consacrant le plan d’autonomie sous souveraineté du Maroc

Serge Berdugo, secrétaire général du Conseil des communautés israélites du Maroc.. MAP

Serge Berdugo, secrétaire général du Conseil des communautés israélites du Maroc (CCIM), salue l’adoption, le 31 octobre 2025, par le Conseil de sécurité des Nations unies, de la résolution qui «consacre la pleine souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud».

«Le Sahara a toujours été et restera marocain», déclare Serge Berdugo, secrétaire général du Conseil des communautés israélites du Maroc (CCIM), exprimant la joie et la fierté du CCIM à l’annonce de cette décision historique.

«C’est avec une vive émotion que le Conseil des communautés israélites du Maroc accueille l’adoption, le 31 octobre 2025, de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, qui consacre la pleine souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud», fait savoir un communiqué du CCIM.

Lire aussi : Le Roi décrète le 31 octobre «Fête de l’Unité»

En reconnaissant le plan d’autonomie sous souveraineté marocaine comme l’unique solution réaliste pour clore définitivement ce différend régional artificiel, cette résolution onusienne constitue une reconnaissance éclatante de la légitimité des droits du Royaume sur l’ensemble de son territoire, indique-t-on.

Dans son communiqué, le CCIM salue la sagesse et la clairvoyance du Souverain. Selon Serge Berdugo, le leadership visionnaire du Roi et sa diplomatie active et pacifique ont, une fois de plus, porté leurs fruits, aboutissant à un large soutien de la communauté internationale à la position marocaine.

«Les Juifs marocains sont fiers de réaffirmer leur soutien sans faille à l’unité territoriale du Royaume»

Le Conseil des communautés israélites du Maroc exprime son infinie gratitude envers le Roi pour les efforts constants et la sagesse dont Il fait preuve dans la défense de l’intégrité territoriale du Royaume. Le CCIM salue également la résilience et la détermination du peuple marocain, qui, durant un demi-siècle, n’a reculé devant aucun sacrifice pour préserver ses droits légitimes sur le Sahara.

«Fidèles aux valeurs et constantes sacrées de la Nation et profondément enracinés dans l’histoire millénaire du Maroc, les Juifs marocains sont fiers de réaffirmer leur soutien sans faille à l’unité territoriale du Royaume», conclut le communiqué.

