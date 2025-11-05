Politique

Sahara: l’Autriche salue le Plan marocain d’autonomie comme «base sérieuse et crédible» pour le règlement du conflit

Photomontage des drapeaux du Maroc et de l'Autriche. (M.BIFISSE/Le360)

En visite de travail au Maroc, le président du Conseil national de la République d’Autriche, Walter Rosenkranz, a salué la pertinence du Plan marocain d’autonomie, le qualifiant de «contribution sérieuse et crédible» et de «base solide» pour le règlement de la question du Sahara.

Par Le360 (avec MAP)
Le 05/11/2025 à 10h17

Le président du Parlement autrichien a également qualifié la récente résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies d’«importante et juste», soulignant que la voie du dialogue et du compromis demeure essentielle pour parvenir à une solution durable, dans le plein respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Maroc.

Dans un message diffusé sur X au lendemain de l’adoption de la résolution 2797 par le Conseil de sécurité, le ministère autrichien des Affaires étrangères avait réitéré son soutien au plan marocain d’autonomie, considéré comme une «contribution sérieuse et crédible» au processus politique mené sous l’égide des Nations Unies, et comme une «bonne base» pour un règlement définitif du conflit.

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, s’est entretenu, mardi à Rabat, avec Walter Rosenkranz, dans le cadre d’une visite de travail visant à renforcer la coopération parlementaire entre les deux pays.

Les échanges ont mis en lumière les relations historiques et amicales unissant le Maroc et l’Autriche, ainsi que les grands chantiers de développement menés dans le Royaume sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI, en particulier ceux liés à la coopération internationale, à la solidarité entre les nations et au développement durable du continent africain.

Les deux responsables ont également insisté sur le rôle du Maroc dans la promotion du dialogue, de la paix et de la sécurité internationales, fondé sur le respect de la souveraineté des États et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures.

Se félicitant de la qualité des relations bilatérales, les deux parties ont convenu de renforcer la coopération entre leurs institutions législatives, à la lumière du mémorandum d’entente signé le 20 mars 2023 entre la Chambre des représentants et le Conseil national autrichien.

Ce cadre de partenariat prévoit notamment le développement des échanges parlementaires et administratifs, ainsi que le renforcement du dialogue et de la concertation sur les questions d’intérêt commun.

Sur le plan économique, M. Rosenkranz a appelé à capitaliser sur les opportunités offertes pour dynamiser les relations entre les deux pays, particulièrement dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’économie verte et de la transition écologique, saluant le leadership du Maroc en matière de stabilité, de sécurité et d’ouverture vers l’Afrique.

