Massad Boulos: «le Plan d’autonomie marocain constitue la seule base pour une solution juste et durable au Sahara»

Dans un message publié sur la plateforme X à l’issue d’une entrevue au Caire avec le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, Massad Boulos a indiqué avoir abordé «les défis les plus urgents de la région» et réaffirmé «notre engagement commun [avec la ligue arabe] en faveur de la paix et de la stabilité».

Le Conseiller spécial américain a été particulièrement clair sur la question du Sahara: «J’ai souligné que le Plan d’autonomie marocain constitue la seule base pour une solution juste et durable au Sahara occidental, tout en rappelant la priorité accordée par l’Administration au maintien du cessez-le-feu à Gaza», a-t-il écrit.

In my meeting with Arab League Secretary General Ahmed Aboul Gheit, we addressed the region’s most urgent challenges and reaffirmed our shared commitment to peace and stability. We condemned the horrific crimes against civilians in El Fasher and called for urgent action to… pic.twitter.com/6oePEiGR1h — U.S. Senior Advisor for Arab and African Affairs (@US_SrAdvisorAF) November 4, 2025

Les deux responsables ont également discuté des récents développements au Soudan et dans d’autres pays de la région. «Nous avons condamné les crimes horribles commis contre les civils à El-Fasher et appelé à une action urgente pour protéger les populations et mettre fin à la violence. Nous avons réaffirmé notre soutien à la souveraineté du Liban, à l’unité de la Libye et à la lutte de la Somalie contre le terrorisme», a ajouté Boulos.

Lire aussi : Sahara: le message subliminal de Massad Boulos à l’adresse d’Alger

Ces déclarations interviennent quelques jours après l’adoption par le Conseil de sécurité de la résolution historique 2797 consacrant le Plan d’autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine. L’ambassadeur américain à l’ONU, Mike Waltz, avait alors insisté sur l’importance pour toutes les parties de s’engager dans des discussions sérieuses, «avec la proposition d’autonomie crédible et réaliste du Maroc comme seule base en vue d’une solution juste et durable à ce conflit» qui n’a que trop duré.