Sahara marocain: les Chioukhs du Sahara renouvellent l’allégeance au Roi

Des manifestations de joie des Marocains après la décision du Conseil de sécurité actant l'adoption de la proposition marocaine d'autonomie pour le Sahara.

La résolution historique n°2797 du Conseil de sécurité de l’ONU sur le Sahara marocain a été chaleureusement et favorablement accueillie dans les différentes provinces du Sud du Maroc.

Dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, les chioukhs des tribus sahraouies ont souligné qu’à travers cette résolution, «l’ONU consacre la légitimité pleine et entière de la souveraineté du Royaume sur son Sahara», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du mardi 4 novembre.

Dans un communiqué rendu public dimanche à cette occasion, ils ont également relevé que la résolution onusienne «confirme, une autre fois, l’échec de toutes les manœuvres illusoires orchestrées contre la position du Royaume».

Et de souligner que cette «victoire consacre la marocanité du Sahara dans un esprit sans vainqueur ni vaincu et balise la voie à de nouvelles perspectives de bon voisinage et de renforcement des liens de fraternité dans le cadre de la politique de la main tendue que le Maroc, Roi et peuple, a toujours défendue dans la foi d’un destin commun et la volonté d’assurer la sécurité et la stabilité de la région».

À cette occasion, poursuit Assabah, les chioukhs des tribus sahraouies se sont félicités du contenu du discours royal adressé à la Nation le vendredi 31 octobre, annonçant la bonne nouvelle au peuple marocain. De même, ils ont réaffirmé leur attachement indéfectible au Trône alaouite et leur fidélité au Roi, en soulignant que cet engagement illustre les liens de la Baïa (allégeance) entre la population du Sahara et le Trône alaouite.

Le communiqué rendu public par les chioukhs des tribus sahraouies à cette occasion «appelle leurs frères et cousins dans les camps de Tindouf, les invitant à rejoindre leur patrie dans la dignité, la liberté et la sécurité qui règnent dans le Royaume, et à participer au processus de développement global des provinces du Sud sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI».

Dans le même sillage, rappelle Assabah, le président du Conseil de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, Sidi Hamdi Ould Errachid, a affirmé que «la résolution 2797 du Conseil de sécurité sur le Sahara adoptée ce vendredi 31 octobre 2025 est l’aboutissement de tout un processus mené sous le leadership éclairé du Roi Mohammed VI pour parvenir à une solution juste et durable à ce conflit régional qui n’a que trop duré». Soulignant qu’aujourd’hui «la question du Sahara marocain est entrée dans une phase décisive», il a précisé qu’il s’agit d’«une occasion historique pour nos frères dans les camps de Tindouf de s’engager collectivement et concrètement dans le processus d’édification globale au sein de la patrie unie».