Politique

Rentrée parlementaire: l’avenue Mohammed V se refait une beauté

Une vue des travaux à l’avenue Mohammed V de Rabat (Y.Mennan/Le360).

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 01/10/2025 à 12h00

VidéoÀ quelques jours de l’ouverture de la session parlementaire prévue le 10 octobre, l’avenue Mohammed V, artère emblématique de la capitale et siège du Parlement, fait l’objet d’importants travaux de requalification. Réfection des trottoirs, asphalte des chaussées, restauration des façades et entretien des espaces verts redessinent cette vitrine urbaine au cœur de Rabat.

À l’approche de la rentrée parlementaire fixée au 10 octobre, l’avenue Mohammed V, artère emblématique de Rabat et siège du Parlement, se transforme en un vaste chantier urbain. Depuis plusieurs jours, les travaux s’enchaînent pour redonner éclat et fonctionnalité à cette colonne vertébrale de la capitale.

Le projet de réaménagement englobe la réfection complète des trottoirs, la mise à niveau des revêtements de chaussées, la restauration partielle des façades et l’entretien des espaces verts. L’objectif est double: améliorer la qualité du cadre urbain et renforcer l’attractivité économique et institutionnelle de ce périmètre stratégique.

Le chantier s’étend depuis le quartier Loubira, en surplomb de la médina, jusqu’au tronçon connu sous son appellation populaire d’El Guéza. Cette portion, qui longe les murailles jouxtant l’esplanade du Palais Royal, constitue un marqueur identitaire fort de la capitale, où patrimoine historique et fonctions institutionnelles se côtoient.

Au-delà de la mise à niveau esthétique, l’opération traduit une volonté de moderniser les infrastructures urbaines et de fluidifier la mobilité dans un secteur où se concentrent flux politiques, économiques et touristiques. Elle s’inscrit dans une dynamique plus large de requalification urbaine visant à conforter Rabat dans son rôle de capitale politique et vitrine institutionnelle du Royaume.

Lire aussi : Rabat: de nouveaux kiosques modernes pour les vendeurs de journaux

Cette réhabilitation prend une résonance particulière à l’approche de l’ouverture de la nouvelle session parlementaire (2021-2026), conformément à la Constitution qui confie au Souverain la mission d’inaugurer l’année législative chaque deuxième vendredi du mois d’octobre. Cette année, ce rendez-vous symbolique coïncidera avec le 10 octobre 2025.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 01/10/2025 à 12h00
#Rabat#rentrée parlementaire#travaux

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Voici où en sont les travaux de modernisation de la route nationale n°16 reliant la commune d’Arekmane au port Nador West Med

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Infrastructures: à Salé, les travaux de la route de Aïn Bri Bri bientôt achevés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Mohammedia: plus de 50% des travaux de réhabilitation du boulevard Hassan II déjà réalisés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Rabat: les travaux de réaménagement du quartier de l’Océan se poursuivent

Articles les plus lus

1
GenZ212: à Inzegane et au-delà, les protestations basculent dans la violence
2
Tout savoir sur le premier centre de prototypage aéronautique au Maroc
3
La politique ne se fait pas dans la rue
4
Trump, un «débile», un «cowboy», «sa place est à l’asile»: quand la diplomatie algérienne sombre dans la bouffonnerie
5
Peu massives, ultra médiatisées, les protestations de GenZ212 se poursuivent
6
Algérie: quand l’odjak des janissaires s’auto-détruit
7
Voici où en sont les travaux de modernisation de la route nationale n°16 reliant la commune d’Arekmane au port Nador West Med
8
Sit-in des jeunes de la génération Z: des revendications légitimes mais gare à la manipulation
Revues de presse

Voir plus