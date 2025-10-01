Rentrée parlementaire: l’avenue Mohammed V se refait une beauté

À l’approche de la rentrée parlementaire fixée au 10 octobre, l’avenue Mohammed V, artère emblématique de Rabat et siège du Parlement, se transforme en un vaste chantier urbain. Depuis plusieurs jours, les travaux s’enchaînent pour redonner éclat et fonctionnalité à cette colonne vertébrale de la capitale.

Le projet de réaménagement englobe la réfection complète des trottoirs, la mise à niveau des revêtements de chaussées, la restauration partielle des façades et l’entretien des espaces verts. L’objectif est double: améliorer la qualité du cadre urbain et renforcer l’attractivité économique et institutionnelle de ce périmètre stratégique.

Le chantier s’étend depuis le quartier Loubira, en surplomb de la médina, jusqu’au tronçon connu sous son appellation populaire d’El Guéza. Cette portion, qui longe les murailles jouxtant l’esplanade du Palais Royal, constitue un marqueur identitaire fort de la capitale, où patrimoine historique et fonctions institutionnelles se côtoient.

Au-delà de la mise à niveau esthétique, l’opération traduit une volonté de moderniser les infrastructures urbaines et de fluidifier la mobilité dans un secteur où se concentrent flux politiques, économiques et touristiques. Elle s’inscrit dans une dynamique plus large de requalification urbaine visant à conforter Rabat dans son rôle de capitale politique et vitrine institutionnelle du Royaume.

Cette réhabilitation prend une résonance particulière à l’approche de l’ouverture de la nouvelle session parlementaire (2021-2026), conformément à la Constitution qui confie au Souverain la mission d’inaugurer l’année législative chaque deuxième vendredi du mois d’octobre. Cette année, ce rendez-vous symbolique coïncidera avec le 10 octobre 2025.