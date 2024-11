Rabat: de nouveaux kiosques modernes pour les vendeurs de journaux

Fini le désordre de rue et les désagréments qui en découlaient. Une douzaine de vendeurs informels de journaux, magazines, livres et autres produits connexes ont désormais accès à de nouveaux kiosques élégants. Fabriquées en bois, ces boutiques longent l’avenue Mohammed V, de part et d’autre, et sont installées soit à l’intérieur, soit à proximité des galeries commerçantes.

Certaines de ces nouvelles installations offrent même des services complémentaires, tels que le traitement informatique de textes et la photocopie. Parmi les bénéficiaires, on trouve Robio, figure emblématique de la capitale, connu pour avoir été le principal fournisseur de journaux et livres pour des ministres, artistes et journalistes. Il a obtenu son kiosque stratégiquement situé en face du siège du Parlement.

La remise de ces kiosques s’est effectuée récemment contre une taxe liée à l’occupation de l’espace public. Les bénéficiaires devront également s’acquitter d’une taxe forfaitaire sur le commerce.

Réputée pour être la plus belle artère de Rabat, l’avenue Mohammed V se distingue par ses édifices emblématiques, tels que le Parlement, la grande poste ou encore le siège de Bank al-Maghrib. Elle est également jalonnée de magasins élégants et de nombreux cafés animés, renforçant son attrait unique au cœur de la capitale.