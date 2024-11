Rabat: fin des travaux pour le tronçon de la RN6 entre l’aéroport et Sidi Allal Bahraoui, devenu sûr et praticable

Le tronçon de la RN6 entre l’aéroport de Rabat-Salé et le péage de Sidi Allal Bahraoui. (Y.Mannan/Le360)

Le tronçon de la RN6, long de 24 kilomètres sur six voies, a été complètement réaménagé. Les travaux sur cette partie de la route, qui relie l’aéroport de Rabat-Salé au péage de Sidi Allal Bahraoui, sont en voie d’achèvement. Ils ont permis de fluidifier le trafic pour les usagers qui se rendent à Meknès et Fès par l’autoroute et le péage de Sidi Allal Bahraoui.

Les travaux ont porté sur l’élargissement du premier tronçon entre Salé et El Arjat sur neuf kilomètres. Le second segment, qui va d’El Arjat à la station de péage de Sidi Allal El Bahraoui, un village qui s’est fortement urbanisé ces dernières années, a ensuite été aménagé.

Ce grand projet a nécessité un financement de plusieurs dizaines de millions de dirhams, octroyé par le ministère de l’Équipement et de l’Eau. Il a été réalisé par la société d’aménagement de Rabat, un organisme relevant du ministère de l’Intérieur et de la wilaya de Rabat.

Certaines routes de la région sont toujours fortement dégradées. Les autorités locales et territoriales pourraient s’inspirer des travaux effectués sur ce tronçon pour réaménager les routes nationales qui vont de Rabat à Kénitra en passant par le point noir du village de Sidi Taïbi ou de Témara à Skhirat par Ain Atiq.