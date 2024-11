Rabat: les travaux de construction de la nouvelle salle omnisports vus du ciel

Les travaux de construction de la nouvelle salle omnisports de Rabat ont été lancés en mars dernier par le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, par l’intermédiaire de l’Agence nationale des équipements publics (ANEP). Le projet, qui comprendra un terrain de hockey sur glace, est situé au quartier El Akkari, non loin du littoral, et s’étale sur 14 hectares.

L’ouvrage entre dans le cadre des préparatifs pour les grands évènements sportifs qu’organisera le Maroc les prochaines années, selon l’ANEP, qui précise qu’il nécessitera une enveloppe budgétaire de 246 millions de dirhams, pour une livraison prévue pour le mois de mai 2025.

Vues aériennes des travaux de construction de la nouvelle salle omnisport de Rabat. (Y.Mannan/Le360)