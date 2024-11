Rabat célèbre ses jeunes talents

Rabat, ville lumière et capitale culturelle, mettra à l’honneur des milliers de jeunes talents pendant sept mois, avec un programme riche en activités sportives et culturelles, organisé par la société Rabat Animation et Développement, un organisme dépendant de la wilaya de la capitale. Placé sous le thème «Investir dans les champions de demain», l’événement ambitionne d’élever encore la qualité des spectacles sportifs et culturels par rapport à la première édition, a déclaré Brahim Chana, directeur général de Rabat Animation, lors d’une conférence de presse.

L’édition 2024 se tiendra sur plus de 175 terrains de proximité répartis sur 49 sites à travers Rabat. «Ce rendez-vous pluridisciplinaire, dédié à la jeunesse de la capitale, célébrera le sport, la culture et les arts», a souligné Brahim Chana, qui a ajouté que de nombreux talents sportifs et artistiques marocains et étrangers rehausseront par leur présence la valeur de cette 2ème édition.

À cette occasion, 9.000 tenues sportives seront distribuées gratuitement aux participants, et 120 prix seront remis aux meilleurs d’entre eux. La cérémonie de clôture accueillera environ 1 700 personnes. «Rabat Jeunesse 2024» se positionne ainsi comme une véritable vitrine pour les talents de demain, qu’ils soient sportifs ou artistiques.