Fête de la Jeunesse: l’équipe de voltige «Marche Verte» offre un spectacle captivant dans le ciel de M’diq et Martil

À l’occasion de la Fête de la Jeunesse, le mercredi 21 août, l’équipe de voltige «Marche verte» des Forces royales Air a, comme à l’accoutumée, offert un spectacle à couper le souffle dans le ciel du nord du Maroc. Un large public, composé d’habitants et de visiteurs de Martil et de M’diq, deux villes qui connaissent une forte affluence touristique durant la saison estivale, ont pu admirer la virtuosité des voltigeurs de la patrouille «Marche verte» et la diversité des figures présentées.

Aux commandes de leurs Mudry CAP-232, les sept pilotes ont livré un véritable ballet aérien, enchaînant arabesques et figures spectaculaires avec une impressionnante maîtrise. Chaque manœuvre, un défi de coordination et de précision, a décoré le ciel de prouesses mémorables et fait vibrer des spectateurs conquis.

Le spectacle aérien se composait d’une série de figures individuelles, en duo et en groupe, comme «la boucle double» et «le passage bas», réalisées avec des appareils reliés par une cordelette, un tour de force que la patrouille «Marche verte» est l’une des rares à maîtriser. Il en est de même pour la fameuse figure de «boucle en miroir», qui a valu à cette formation de figurer, depuis des années, dans le livre Guinness des records.

L’équipe a poursuivi son spectacle en dessinant «l’étoile chérifienne», cœur du drapeau marocain, et en exécutant une série de figures, dont «la formation en ligne», «le palmier», «le croisement face à face», «le tourbillon», «la rotation inclinée synchronisée», le «solo spin and double reversal» et «le cœur double», qui symbolise l’attachement des membres des Forces royales Air au trône alaouite. Les voltigeurs aguerris ont conclu leur show en dessinant dans le ciel le chiffre 25, en célébration du 25ème anniversaire de l’accession du roi Mohammed VI au trône.