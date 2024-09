Le Salon international du livre enfant et jeunesse revient pour une deuxième édition à Casablanca

Casablanca entend bien rappeler que le goût de la lecture s’acquiert dès le plus jeune âge. C’est dans cette perspective que la métropole abritera, du 14 au 22 décembre prochain à l’espace Anfa Park, la deuxième édition du Salon international du livre enfant et jeunesse (SILEJ).

Un appel d’offres portant sur l’organisation du salon a été lancé par le ministère de la Culture pour une enveloppe budgétaire estimée à 33 millions de dirhams. L’objectif est de promouvoir la littérature jeunesse, aussi bien marocaine qu’internationale. Les auteurs, illustrateurs et éditeurs locaux auront l’opportunité de mettre en valeur leurs œuvres auprès du jeune public, tandis que les visiteurs pourront découvrir des ouvrages d’auteurs étrangers traduits en arabe et en français.

Cet échange interculturel favorisera une meilleure visibilité des talents marocains tout en ouvrant une fenêtre sur les tendances mondiales en matière de littérature jeunesse. Des séances de dédicaces et des rencontres entre les jeunes lecteurs et leurs auteurs ou illustrateurs préférés sont ainsi prévues. De quoi renforcer le lien entre le jeune public et le monde de l’écriture, les incitant à explorer davantage l’univers des livres et à développer leur goût pour la lecture.

Le SILEJ proposera également une série d’ateliers créatifs, éducatifs et scientifiques, ainsi que des débats axés sur la littérature et l’art. Cet événement servira aussi de lieu de rencontre et de débats entre les différents acteurs de la chaîne du livre, les familles, les enseignants et les institutions éducatives autour de l’objectif commun de promotion de la lecture et l’éducation des jeunes.