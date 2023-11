Un budget de 30 millions de dirhams pour le Salon international du livre enfant et jeunesse de Casablanca

Mohammed Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication.

A Casablanca, il y avait le SIEL, il y aura désormais le SILEJ. Le Salon international de l’édition et du livre a été délocalisé depuis deux ans à Rabat, et la capitale économique s’apprête à accueillir un autre salon international dédié cette fois-ci à une catégorie bien précise: le Salon international du livre enfant et jeunesse.

Prévu du 15 au 22 novembre à Anfa Park, le SILEJ prendra ses quartiers dans un village éphémère mis en place par l’agence d’événementiel Avant Scène, la même qui s’est chargée des Assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, début octobre à Marrakech.

Le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication a mis le paquet pour l’organisation du SILEJ. Un budget global de 30 millions de dirhams sera consacré à cet évènement, soit beaucoup plus que le SIEL de Rabat, dont la dernière édition était dotée d’un budget de 20 millions de dirhams.

C’est ce qu’a déclaré le ministre Mohammed Mehdi Bensaïd, lors d’une conférence de presse sur les lieux de l’évènement ce mardi 1er novembre. Une rencontre à laquelle ont également participé Abdellatif Maazouz, président du conseil de la région Casablanca-Settat, et Nabila Rmili, maire de Casablanca.

M. Bensaïd a également annoncé qu’une convention a été signée entre la Région Casablanca-Settat et son ministère. Dotée d’un budget de 684 millions de dirhams, cette convention porte, entre autres, sur la rénovation de plusieurs centres culturels et maisons de jeunes pour une nouvelle dynamique culturelle à Casablanca.

«Les opérateurs touristiques se plaignent que les touristes partent de Casablanca le jeudi. Les évènements culturels sont un moyen et une occasion pour les retenir le week-end», a déclaré M. Maazouz.

A son tour, Latifa Mouftakir, directrice du Livre au ministère de la Culture, a précisé que le prix des tickets se situe entre 5 et 10 dirhams, avec une réduction de 50% pour les bénéficiaires du Pass Jeunes, qui concerne les personnes âgées entre 16 et 30 ans.

La première édition du SILEJ, qui sera ouverte de 10 heures à 19 heures, accueillera 255 exposants. Hormis le Maroc, on retrouve dans la liste des 33 pays participants le Portugal, les Émirats arabes unis, l’Espagne, la Jordanie, la Palestine, les États-Unis ou encore le Sénégal. La Tunisie et l’Algérie ne sont pas dans la liste.

L’un des moments phares du salon sera la présence, durant les quatre premiers jours, des dessinateurs des célèbres personnages de comics Hulk, Iron Man et Spiderman, créés par Marvel. Un espace leur sera d’ailleurs exclusivement dédié.