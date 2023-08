On connaît la date de la première édition du Salon international du livre enfant et jeunesse

Casablanca entend bien rappeler que le goût de la lecture s’acquiert dès le plus jeune âge. C’est dans cette perspective que la métropole abritera, du 14 au 22 novembre prochain à l’espace Anfa Park, la première édition du Salon international du livre enfant et jeunesse (SILEJ).

Ce salon se positionne comme un véritable catalyseur pour la littérature jeunesse, selon le cahier des prescriptions spéciales concernant l’organisation de l’événement. Celui-ci mettra en lumière les talents marocains tout en accueillant chaleureusement les voix internationales. Quel plaisir ce sera pour les jeunes visiteurs de croiser le regard ou d’échanger quelques mots avec un auteur ou un illustrateur admiré!

L’éducation littéraire ne sera pas en reste. Au-delà de la simple lecture, des ateliers, débats et activités éducatives sont au programme pour stimuler la créativité et les compétences littéraires des participants. L’événement sera également une occasion pour les acteurs du livre, les familles, et les institutions éducatives de se rencontrer, d’échanger et de collaborer pour la promotion de la lecture et de l’éducation.

Par ailleurs, en mettant en lumière la littérature jeunesse, le SILEJ aspire surtout à dynamiser le secteur éditorial et à encourager la production de nouveaux titres.

Au-delà de cette première édition, qui n’en sûrement pas la seule, l’objectif est de faire du SILEJ un rendez-vous annuel incontournable, attendu tant par les petits que par les grands. Un salon qui écrira, à coup sûr, de belles pages dans le paysage culturel marocain.