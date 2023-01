Le Festival du livre africain de Marrakech sur les chapeaux de roue

La toute première édition du Festival du livre africain de Marrakech (FLAM) se prépare à vitesse grand V. Plus que quelques jours avant le lancement, à partir du 9 février, de cette grand-messe du livre initiée par Mahi Binebine, Younes Ajarraï, Fatimata Wane Sagne et Hanane Essaydi.

«Ce festival est une manière de se décoloniser, en invitant une quarantaine d’auteurs africains à se réunir entre eux au Maroc, plus précisément à Marrakech», déclare le président du FLAM, l’écrivain et plasticien Mahi Binebine, en marge de la conférence de presse qui annonçait l’évènement hier, lundi 30 janvier à l’Artorium de Casablanca.

Dans la liste des auteurs de renom invités, on retrouve JMG Le Clézio, Achille Mbembé, Lilian Thuram, Jennifer Richard, Ken Bugul, Makenzy Orcel, Fouad Laroui, Rodney Saint-Eloi, Louis-Philippe Dalembert, Sami Tchak, Fawzia Zouari, Véronique Tadjo, Mohammed Bennis, Waciny Laredj, Maati Kabbal, Chouki El Hamel… pour ne citer que ceux-là.

Younes Ajarraï, délégué général du FLAM, a quant à lui mis l’accent sur l’importance pour les organisateurs de s’intéresser à d’autres disciplines artistiques puisque ce festival, et dès sa première édition prévue du 9 au 12 février au sein du centre culturel «Les Etoiles de Jemaâ El Fna», s’ouvre aussi aux arts plastiques et à la danse contemporaine.

Mohammed Mourabiti, propriétaire du célèbre espace Al Maqam à Tahannaout, a eu carte blanche pour organiser une exposition où il offrira sa vision de l’Afrique. «Ce sont des cartes sans frontières, un centre de l’univers entouré de mers qui ne sont pas forcément bleues, des mers qui n’ont ni nom ni identité, un tissu incrusté sur des tissus de lin ou de soie aux couleurs vives et fleuries, décoration, fibres de panneaux circulaires», peut-on lire dans le texte de présentation de l’évènement.

Le site central du festival est situé aux «Etoiles de Jemaâ El Fna», le centre socioculturel de la Fondation Ali Zaoua à Marrakech. Le lieu se veut également un espace de dialogue interculturel et de rencontres multidisciplinaires. Située au cœur de Riad El Kébir, ancienne résidence du trésorier du Sultan Hassan 1er de l’ancienne ville impériale, cette bâtisse typique de l’art mauresque de l’époque (19e siècle) s’étale sur plus de 1000 m² et se trouve à quelques pas de la fameuse place Jemaâ El Fna. Le centre abrite plusieurs espaces d’accueil et un grand patio de plus de 600 m².

D’autres lieux accueilleront des rencontres ou des spectacles: l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir, l’Université Cadi Ayyad de Marrakech et quelques lycées de la ville.