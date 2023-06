Rabat: inauguration de la 28ème édition du Salon international de l’édition et du livre

Inauguration de la 28ème édition du Salon international de l'édition et du livre par Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Accompagné du wali de la région de Rabat Mohamed El Yacoubi et d’une forte délégation d’ambassadeurs étrangers accrédités au Maroc, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication Mehdi Bensaïd a inauguré ce jeudi 1er juin la 28ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) qui se tient à Rabat du 2 au 11 juin.

Organisé sous le haut patronage du roi Mohammed VI, l’évènement a cette année comme invité d’honneur le Québec, dont le stand accueille une vingtaine de maisons d’édition, sous le thème «La littérature québécoise rayonne à l’un des plus prestigieux rendez-vous littéraires d’Afrique et du Moyen-Orient».

Accompagné notamment du président du Conseil de la région de Rabat, Rachid Abdi, le ministre a visité les différents stands relevant de pays étrangers, d’institutions nationales ainsi que d’ONG et de maisons d’édition nationales et étrangères.

Mehdi Bensaïdi et la délégation officielle se sont longuement arrêtés au stand du Quebec, où les représentants de ce pavillon ont exprimé leur «fierté de voir le Québec participer à cette édition du Salon», qui se tient pour la deuxième année consécutive à Rabat. Ils ont en outre émis le voeu que cette participation ait pour effet de «consolider les relations entre les secteurs de l’édition marocain et québécois et de nouer de nouvelles alliances entre les artisanes et artisans du monde littéraire du Québec et du Maroc, ce qui mènera à un plus grand rapprochement entre nos deux sociétés».

Plus de 730 exposants, issus de 51 pays

Pour marquer l’intérêt qu’accorde cette exposition à l’enfant et au livre scolaire, Mehdi Bensaïd a débuté sa tournée par une longue visite au pavillon dédié à l’enfance, où il a été informé des activités du stand et des diverses expositions.

La 28ème édition du SIEL, qui aspire battre le record des 202.000 visiteurs enregistré en 2022, sera ouvert au public à partir de demain vendredi 2 juin, dès 10H00. Elle abrite 737 exposants issus de 51 pays, dont de nombreux pays africains, et présentera au public un total de quelque 120.000 titres et publications. Le riche programme compte également de nombreuses tables rondes ainsi que diverses activités artistiques et culturelles.