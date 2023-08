Salon international du livre enfant et jeunesse (SILEJ): les inscriptions sont ouvertes

Les Casablancais devront s’y faire. Le Salon international de l’édition et du livre (SIEL) se tient à Rabat, et ce depuis deux ans, et le Salon international du livre enfant et jeunesse (SILEJ) élira domicile à Casablanca, à partir de novembre prochain.

Il y a quelques jours, le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication a lancé un appel d’offres pour l’organisation de la première édition du second événement, prévu du 14 au 22 novembre à Anfa Park à Casablanca.

Plusieurs chapiteaux y seront construits, dont un village d’exposition, un espace de conférence et d’ateliers, un espace VIP, ainsi que des espaces dédiés à la presse et à la restauration. Au total, la surface couverte de salon sera de 5.425 m2, dont 1.644 m2 dédiés aux stands.

Les préparatifs de la première édition du SILEJ, dont le budget est estimé à 28 millions de dirhams, comme mentionné dans l’appel d’offres, ont démarré. Le département de Mohammed Mehdi Bensaïd vient d’ailleurs de lancer la plateforme d’inscription à ce salon. Le dernier délai est fixé au 11 septembre 2023.

Reste à savoir quelles maisons d’édition marocaines et internationales participeront à cette édition inaugurale du SILEJ. Au Maroc, la plupart des livres jeunesse sont importés ou republiés par des entreprises de distribution, comme le fait Echaaraoui, l’éditeur des livres de la cuisine marocaine.

Seules deux maisons d’édition dirigées par des femmes sont exclusivement dédiées aux livres jeunesse 100% marocains. Il s’agit de Yomad de Nadia Essalmi et Yanbow Al Kitab d’Amina Hachimi Alaoui.