Maroc-Égypte: la Haute commission mixte de coopération se réunit lundi au Caire

Le Premier ministre égyptien, Mostafa Madbouli, co-présidera lundi au Caire, avec le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, les travaux de la Haute commission mixte de coopération bilatérale, a-t-on appris de source sûre.

Après plusieurs reports liés au calendrier, cette réunion se tient dans un contexte marqué par l’excellence des relations maroco-égyptiennes, qualifiées de stratégiques et historiques. Celles-ci reposent sur une coopération politique, économique et culturelle soutenue, portée au plus haut niveau par le roi Mohammed VI et le président Abdel Fattah Al-Sissi, malgré des déséquilibres commerciaux récents que les deux pays s’emploient à résorber.

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Aziz Akhannouch et l’importante délégation ministérielle marocaine qui l’accompagne sont attendus ce dimanche au Caire, à la veille de la tenue de la Haute commission. Lundi, les deux chefs de gouvernement tiendront, avant l’ouverture des travaux, un entretien bilatéral axé sur les relations maroco-égyptiennes ainsi que sur la situation géopolitique au Moyen-Orient, notamment dans le contexte de la guerre régionale impliquant l’Iran et des attaques iraniennes visant des pays du Golfe.

Au-delà du caractère protocolaire de cette rencontre, Rabat et Le Caire entendent donner un contenu plus concret à leur partenariat, à un moment où les équilibres régionaux se recomposent rapidement et où les concertations entre capitales arabes retrouvent une portée stratégique de premier plan.