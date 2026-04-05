Politique

Maroc-Égypte: la Haute commission mixte de coopération se réunit lundi au Caire

Les drapeaux du Maroc et de l'Égypte.

Les drapeaux du Maroc et de l'Égypte.. Le360

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, co-présidera lundi au Caire, avec le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouli, les travaux de la Haute commission mixte de coopération maroco-égyptienne. Cette réunion intervient dans un contexte de resserrement politique entre Rabat et Le Caire, sur fond de volonté commune de renforcer les échanges bilatéraux et de coordonner les positions sur les grands dossiers régionaux.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 05/04/2026 à 10h33

Le Premier ministre égyptien, Mostafa Madbouli, co-présidera lundi au Caire, avec le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, les travaux de la Haute commission mixte de coopération bilatérale, a-t-on appris de source sûre.

Après plusieurs reports liés au calendrier, cette réunion se tient dans un contexte marqué par l’excellence des relations maroco-égyptiennes, qualifiées de stratégiques et historiques. Celles-ci reposent sur une coopération politique, économique et culturelle soutenue, portée au plus haut niveau par le roi Mohammed VI et le président Abdel Fattah Al-Sissi, malgré des déséquilibres commerciaux récents que les deux pays s’emploient à résorber.

Lire aussi : Haute commission mixte Maroc-Égypte: «Les préparatifs de la réunion vont bon train», assure l’ambassadeur Ahmed Abdel-Latif

Aziz Akhannouch et l’importante délégation ministérielle marocaine qui l’accompagne sont attendus ce dimanche au Caire, à la veille de la tenue de la Haute commission. Lundi, les deux chefs de gouvernement tiendront, avant l’ouverture des travaux, un entretien bilatéral axé sur les relations maroco-égyptiennes ainsi que sur la situation géopolitique au Moyen-Orient, notamment dans le contexte de la guerre régionale impliquant l’Iran et des attaques iraniennes visant des pays du Golfe.

Au-delà du caractère protocolaire de cette rencontre, Rabat et Le Caire entendent donner un contenu plus concret à leur partenariat, à un moment où les équilibres régionaux se recomposent rapidement et où les concertations entre capitales arabes retrouvent une portée stratégique de premier plan.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 05/04/2026 à 10h33
#Egypte#Relations bilatérales#Relations économiques#Le Caire#Rabat#Akhannouch#Coopération

LEs contenus liés

Politique

Report sine die de la haute commission mixte Maroc-Égypte: simple contretemps ou refroidissement discret?

Economie

Recouvrement. Afrique du Sud, Égypte, Maroc et Sénégal: dans quel pays il est plus difficile de récupérer ses créances

Economie

Égypte, Maroc et Tunisie: par pays, voici les recettes touristiques de 2025

Economie

Le Club Afrique Développement d’Attijariwafa bank a organisé sa 41ème mission multisectorielle en Égypte

Articles les plus lus

1
Algérie-Belgique: les dessous d’un deal humiliant pour le régime d’Alger
2
Kheng Grou: les travaux avancent pour le cinquième plus grand barrage du Maroc, mise en service attendue début 2027
3
Autoroute Nador-Guercif: le troisième tronçon réalisé à plus de 80%
4
Le cactus et le caroubier, piliers d’une révolution agricole dans la région de l’Oriental
5
Printemps exceptionnel à Ifrane: les cascades renaissent et relancent le tourisme
6
Polisario: un proxy iranien aux portes du Sahel
7
Le lent déclin du centre-ville de Casablanca
8
Location des bacs de stockage de la Samir: ce que dit la ministre, ce que révèlent les faits
Revues de presse

Voir plus