Politique

Haute commission mixte Maroc-Égypte: «Les préparatifs de la réunion vont bon train», assure l’ambassadeur Ahmed Abdel-Latif

L’ambassadeur d’Égypte au Maroc, Ahmed Abdel-Latif. (Y.Mennan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mennan
Le 14/03/2026 à 17h15

VidéoCe samedi 14 mars à Rabat, l’ambassadeur d’Égypte au Maroc, Ahmed Abdel-Latif, a fait part de l’excellence des relations entre les deux pays. En témoignent les préparatifs de la réunion de la haute commission mixte, une première fois reportée.

«Les préparatifs de la réunion de la haute commission mixte au Caire vont bon train», a souligné le diplomate dans une déclaration pour Le360, rappelant que cette dernière avait été reportée en raison d’un remaniement ministériel égyptien.

Prévue initialement le 11 février au Caire, cette réunion avait été officiellement annoncée à l’issue d’un entretien téléphonique, fin janvier, le deuxième en l’espace d’un mois, entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays, Nasser Bourita et Badr Abdelatty. Elle avait finalement été reportée.

En dépit de ce report, l’ambassadeur d’Égypte au Maroc a tenu à rappeler que Rabat et Le Caire entretiennent d’excellentes relations et que la tenue de cette haute commission n’est qu’une question de temps.

Pour preuve, le gouvernement égyptien a octroyé le droit aux citoyens marocains de bénéficier d’un visa de cinq ans avec multiples rentrées afin d’accroitre les flux touristiques et économiques entre les deux pays. Cette mesure prendra effet lundi.

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Cette mesure complète un ensemble de facilités déjà mises en place par l’ambassade en octobre dernier. Celles-ci incluent la possibilité pour les citoyens marocains d’obtenir un visa à leur arrivée en Égypte, ainsi que l’exemption de visa préalable sous certaines conditions.

Lire aussi : Report sine die de la haute commission mixte Maroc-Égypte: simple contretemps ou refroidissement discret?

Cette dernière disposition concerne les voyageurs marocains titulaires de visas valides et déjà utilisés pour plusieurs destinations internationales, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, les pays de l’espace Schengen, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande ou encore le Japon.

Selon le diplomate, ces facilités s’inscrivent dans la dynamique de coopération privilégiée entre l’Égypte et le Maroc. Elles visent à fluidifier les déplacements des citoyens marocains souhaitant se rendre en Égypte, tout en contribuant à stimuler les flux touristiques, les échanges commerciaux ainsi que les interactions culturelles entre les deux pays.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mennan
Le 14/03/2026 à 17h15
#Egypte#Economie#Coopération#commerce

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