Des supporters sénégalais lors de la finale de la CAN entre le Sénégal et le Maroc, au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat le 18 janvier 2026. AFP or licensors

Il est des moments où la déception sportive, légitime et compréhensible par ailleurs, risque de nous faire perdre de vue l’essentiel. La décision du Tribunal arbitral du sport concernant la finale de la CAN 2025 a provoqué une profonde amertume chez les supporters marocains. Une amertume que personne ne saurait leur reprocher: ils aiment tant leur équipe nationale, comme tous les peuples aiment la leur. Mais il est des colères qui, lorsqu’elles dépassent la mesure, finissent par servir ceux contre lesquels elles prétendent s’élever et versent naïvement dans l’agenda des ennemis du pays et le confortent.

Aujourd’hui, plus que jamais, le Maroc a besoin de calme, de lucidité, de dignité et de hauteur.

Aziz Daouda.

La défaite juridique, aussi douloureuse soit-elle, ne doit pas devenir une défaite diplomatique, encore moins une fracture avec l’Afrique. C’est précisément le piège dans lequel certains voudraient nous voir tomber. Transformer une controverse sportive en crise entre les peuples, alimenter les rancœurs, multiplier les provocations et pousser les supporters marocains à des réactions qui terniraient l’image de leur propre pays: voilà ce que nos ennemis cherchent et appellent de tous leurs vœux. Ne leur offrons pas cette victoire.

Il faut savoir distinguer les responsabilités institutionnelles, les décisions sportives et les relations entre les peuples. La CAF peut être critiquée, ses dysfonctionnements dénoncés, ses décisions interrogées. Le Maroc a parfaitement le droit de défendre ses intérêts et de demander des explications. Mais les Sénégalais ne sont pas la CAF, pas plus que les supporters africains ne sont les responsables des errements d’une institution.

L’Afrique ne se résume pas à un match de football, ni à un verdict rendu dans une salle d’audience

Le Maroc a construit, au fil des années, une relation singulière avec son continent. Cette relation ne s’est pas bâtie en un jour, ni à coups de slogans. Elle est le fruit d’une vision, d’une diplomatie patiente et d’un engagement constant. Les nombreuses visites de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans de très nombreux pays africains ont contribué à tisser des liens économiques, politiques, culturels, cultuels, humains et fraternels. Elles ont donné corps à une ambition; celle d’un Maroc qui ne regarde pas l’Afrique de loin, mais qui se reconnaît pleinement en elle.

Le retour du Royaume au sein de l’Union africaine, après des années d’absence, fut une étape majeure de cette reconquête continentale. L’émotion de Sa Majesté à prononcer son discours au siège de l’UA est encore vivace dans nos esprits. Certains avaient fortement combattu ce retour. Pourtant, il s’est accompli grâce au soutien de pays et de peuples amis, qui ont compris que la place du Maroc était au cœur de sa famille africaine.

Ces liens sont précieux. Ils ne doivent pas être sacrifiés sur l’autel d’une colère passagère. Ceux qui cherchent à isoler le Maroc, à le couper de ses racines africaines et à fragiliser les ponts qu’il a patiemment construits savent parfaitement que le terrain du football peut devenir un formidable instrument de manipulation. Il suffit d’attiser les passions, de provoquer les réactions, de transformer les réseaux sociaux en arènes de haine et de laisser les images les plus regrettables faire le tour du continent.

Le Maroc n’a aucun intérêt à entrer dans ce jeu

La grandeur d’un pays ne se mesure pas uniquement à ses victoires en sport. Elle se révèle aussi dans sa manière de traverser les épreuves, de maîtriser ses émotions et de préserver ses principes lorsque les circonstances deviennent difficiles.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI en a donné une illustration des plus grandioses en accordant sa grâce aux ressortissants sénégalais condamnés pour les actes de vandalisme commis lors de la fameuse finale, une rencontre dont la gestion par la CAF a été marquée par une succession de défaillances, d’ingérences et d’incompétences.

Ce geste royal dépasse largement le cadre judiciaire. Il porte une signification politique et humaine. Il rappelle que le Maroc sait faire la distinction entre la fermeté nécessaire et la rancune inutile, entre la justice et la vengeance, entre la défense de ses droits et la préservation de ses relations avec les peuples frères. La grâce ne signifie pas que les faits n’ont pas existé. Elle ne gomme pas les responsabilités. Elle signifie que le Maroc choisit de ne pas laisser un épisode douloureux compromettre une relation qui s’inscrit dans une histoire plus vaste.

C’est une marque de confiance en soi. Un pays sûr de son identité n’a pas besoin de répondre à chaque provocation par une surenchère. Il sait que sa force réside dans la continuité de son projet et dans la profondeur de ses alliances.

Les supporters marocains doivent comprendre qu’ils sont, eux aussi, les ambassadeurs de cette image. Leur passion est une richesse. Leur attachement au drapeau est légitime. Leur marocanité est une force. Leur déception est compréhensible aussi. Mais leur comportement ne doit jamais devenir l’argument de ceux qui rêvent de présenter le Maroc comme un pays arrogant, hostile à ses voisins ou étranger à l’Afrique.

Le meilleur hommage à notre équipe, à notre pays et à notre souveraineté est de rester dignes

Nous pouvons contester un verdict sans insulter un peuple. Nous pouvons dénoncer les insuffisances de la CAF sans céder à la haine. Nous pouvons défendre le Maroc sans tourner le dos à l’Afrique. Nous pouvons être profondément déçus sans devenir les instruments de ceux qui cherchent à nous diviser.

Le Maroc a encore beaucoup à accomplir sur le continent. Il a des partenariats à consolider, des investissements à poursuivre, des projets à développer et une Coupe du monde 2030 à préparer avec l’Afrique et pour l’Afrique. Son avenir africain ne se joue pas dans les commentaires rageurs d’une soirée, mais dans la solidité des relations qu’il entretient avec ses partenaires et dans la confiance que lui accordent les autres peuples.

La CAN 2025 laissera des souvenirs amers et des questions auxquelles la CAF devra répondre moralement. Mais elle ne doit pas effacer des décennies d’efforts diplomatiques, ni remettre en cause l’évidence de notre appartenance africaine.

Le Maroc est dans son Afrique, et l’Afrique est dans l’histoire du Maroc

Ne laissons donc pas un verdict, aussi contestable ou douloureux soit-il, nous détourner de cette vérité. La colère passera. Les peuples resteront. Les ponts que nous avons construits doivent demeurer.

Et la grandeur du Maroc, elle, ne se joue pas sur un tapis vert. Elle se manifeste dans la capacité à rester debout, digne et fidèle à ses valeurs, même lorsque le résultat ne nous est pas favorable.