La Gambie rejoint la dynamique royale pour un Atlantique africain intégré

Le ministre gambien des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Gambiens de l’étranger, Sering Modou Njie, a effectué cette semaine sa première visite officielle au Maroc depuis sa nomination. Ce déplacement diplomatique, marqué par un entretien approfondi avec son homologue marocain, Nasser Bourita, a été l’occasion de réaffirmer la solidité des relations entre les deux pays et d’aborder des dossiers stratégiques à dimension bilatérale et régionale.

Lors de cette rencontre, tenue mercredi à Rabat, le ministre gambien a salué la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur d’une transformation profonde et durable du Royaume. Il a également exprimé son appui à l’Initiative Royale Atlantique, projet structurant porté par le Souverain, qui vise à faire de l’Afrique de l’Ouest un espace de co-développement, de solidarité et de prospérité partagée. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique géopolitique nouvelle, plaçant Casablanca comme un pont stratégique entre l’Afrique subsaharienne, l’Europe et les Amériques.

Sering Modou Njie a tenu à remercier le Maroc, au nom du président, du gouvernement et du peuple gambiens, pour son soutien constant au développement socio-économique de son pays. Il a notamment salué l’appui apporté par le Royaume dans l’organisation récente du sommet de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), qui s’est tenu à Banjul.

Sur le plan politique, le chef de la diplomatie gambienne a une nouvelle fois exprimé le soutien clair et constant de son pays à la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, réitérant l’appui de Banjul à l’initiative marocaine d’autonomie, qualifiée de «seule base sérieuse, crédible et réaliste» pour une solution durable au différend régional autour du Sahara marocain. Cette position a été formalisée dans un communiqué conjoint publié à l’issue de la rencontre, témoignant de l’alignement stratégique entre Rabat et Banjul.

Lire aussi : Le parti sud-africain MK de Jacob Zuma reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara

Les deux ministres ont également convenu de renforcer davantage la coopération bilatérale dans des secteurs prioritaires tels que la formation, les investissements, l’agriculture, les énergies renouvelables et la sécurité régionale. À cet égard, Njie a affirmé la volonté de la Gambie de poursuivre sa coopération avec le Royaume du Maroc à tous les niveaux, aussi bien sur le plan bilatéral que dans les enceintes régionales et internationales.

En marge de sa visite officielle, le ministre gambien s’est rendu dimanche à Fès, où il s’est recueilli sur la tombe du saint soufi Sidi Ahmed Tijani, figure spirituelle majeure en Afrique de l’Ouest. Ce geste hautement symbolique rappelle les liens religieux, historiques et culturels profonds qui unissent le Maroc à plusieurs pays de la région.

Cette visite s’inscrit dans une séquence diplomatique marocaine marquée par un renforcement des alliances en Afrique subsaharienne, dans la continuité de la stratégie royale de rayonnement du Maroc sur le continent, fondée sur des partenariats gagnant-gagnant, la solidarité sud-sud et l’engagement pour la stabilité régionale.