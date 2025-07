Sahara: le Portugal exprime son plein soutien au plan d’autonomie, «la base la plus sérieuse, crédible et constructive» d’une solution au conflit

Lors de la rencontre entre Nasser Bourita et le ministre d’État et des Affaires étrangères du Portugal, Paulo Rangel, mardi 22 juillet 2025 à Lisbonne.

Cette position a été exprimée dans la Déclaration conjointe adoptée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre d’État et des Affaires étrangères de la République portugaise, Paulo Rangel, à l’issue de leur rencontre, mardi, à Lisbonne.

Le Portugal reconnait l’importance de cette question pour le Maroc, ainsi que les efforts sérieux et crédibles déployés par le Royaume dans le cadre des Nations Unies pour parvenir à une solution politique, juste, durable et mutuellement acceptable pour les parties, lit-on dans cette Déclaration conjointe.

🇲🇦🇵🇹 FLASH — Sahara : le Portugal exprime « son plein soutien à l’initiative marocaine d’autonomie, qu’il considère comme la base la plus sérieuse, crédible et constructive pour le règlement de ce conflit ». pic.twitter.com/B5uagXwkKM — Le360 (@Le360fr) July 22, 2025

Les deux ministres ont réaffirmé leur attachement à la résolution 2756 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui souligne le rôle et la responsabilité des parties dans la recherche d’une solution politique réaliste, pragmatique, durable et fondée sur le compromis, précise le document.

Lors de la rencontre entre Nasser Bourita et le ministre d’État et des Affaires étrangères du Portugal, Paulo Rangel, mardi 22 juillet 2025 à Lisbonne.

Par cette nouvelle position, le Portugal adresse un signal fort, témoignant de son alignement sur le consensus international croissant autour du Plan d’autonomie proposé par le Maroc, en cohérence avec la dynamique internationale vigoureusement portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.