«C’est peut-être le début du revirement du gouvernement sud-africain» sur le Sahara marocain, estime le politologue Abdelhak Bassou

Le 15 juillet, le parti sud-africain Mkondowe Sizwe (MK), dirigé par l’ancien président sud-africain Jacob Zuma, avait reconnu la souveraineté du Maroc sur son Sahara, appelant la communauté internationale à soutenir l’initiative marocaine d’autonomie comme solution réaliste pour résoudre ce différend régional.

Interrogé par Le360 sur la portée de cette reconnaissance, le politologue Abdelhak Bassou a estimé qu’il s’agit «d’une percée de la diplomatie marocaine, mais il reste prudent, car il ne s’agit pas d’une reconnaissance de la part du gouvernement sud-africain».

Les signes avant-coureurs de cette position du MK de Jacob Zuma, 3ème force politique du pays, sont apparus déjà depuis des mois, a rappelé le chercheur principal au Policy Center for the New South. «Mais ce n’est pas pour autant gagné, c’est une brèche qui vient d’être ouverte», a-t-il noté.

Cependant, Abdelhak Bassou, qui dirige et édite le rapport annuel collectif sur la géopolitique de l’Afrique du Policy Center for the New South, apporte une précision de taille: «ce ne sont pas toutes les composantes du Congrès national africain, parti au pouvoir, qui sont contre la marocanité du Sahara».

Cette donne permet à notre interlocuteur d’avancer que cette reconnaissance par le MK est «peut-être le début d’un revirement de toute la société et de l’ensemble du gouvernement sud-africain (...) Le parti MK est important par la personnalité de Jacob Zuma lui-même».

Titulaire d’un master en sciences politiques et chercheur principal non résident au Centre Afrique de l’Atlantic Council, Abdelhak Bassou a rappelé que Jacob Zuma appartient à l’ethnie zoulou, majoritaire dans le pays et que celle-ci est en «majorité solidaire de Zuma». Lors des dernières élections, a-t-il observé, «le parti MK a remporté 75% des voix dans son fief zoulou».

Le politologue a également fait remarquer le réalisme dont fait preuve Jacob Zuma qui «s’est armé d’un pragmatisme fidèle à l’Afrique du Sud, c’est-à-dire qu’il a adhéré à l’évolution que connaît ce dossier».

Abdelhak Bassou croit savoir que toutes «les politiques de l’Afrique du Sud, même au sein de la présidence du pays et de l’ANC, les Sud-Africains sont pragmatiques. Ce pays est présent là où se trouvent ses intérêts».

Abdelhak Bassou, l’auteur de l’étude intitulée «Vers une prospérité partagée UE-MENA» parue en 2017 rapporte cette anecdote pleine de sens. En 2016, il était en Afrique du Sud à l’invitation de l’Institut des études sécuritaires dont un responsable lui avait exprimé sa préférence «d’ouvrir un bureau régional au Maroc et non en Algérie».

Enfin, Abdelhak Bassou a émis l’espoir de voir les prochaines élections en Afrique porteuses «d’une surprise, celle de voir l’ANC faire preuve d’autant de pragmatisme que le MK».