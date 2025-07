Pourquoi le Maroc est un allié-clé du Royaume-Uni

Dans une tribune publiée lundi par le portail «The National», l’ancien ministre britannique de la Défense, Sir Liam Fox, écrit que le Royaume du Maroc est l’un des plus anciens alliés du Royaume-Uni, dont il a toujours été un partenaire crucial dans nombre de questions, et particulièrement celles relatives à la sécurité de la Grande-Bretagne et du monde.

Revenant sur les grandes lignes de cette tribune, le quotidien Al Ahdath daté du vendredi 18 juillet ajoute que Liam Fox a mis en exergue la place centrale du Royaume du Maroc sur la scène internationale, le qualifiant d’allié sûr, digne de confiance et un acteur pivot dans la sécurité régionale, et particulièrement au Sahel.

Liam Fox a bien évidemment commenté la récente décision de Londres de reconnaître la marocanité du Sahara, à travers son soutien sans équivoque au plan marocain d’autonomie. Il a ainsi estimé que l’annonce de soutien par le secrétaire d’État (ministre) britannique des Affaires étrangères, David Lammy, en juin dernier à Rabat, a été accueillie avec satisfaction, même si ce soutien ferme aurait dû intervenir plusieurs années plus tôt. En effet, Liam Fox n’a cessé, depuis plusieurs années, d’inciter les autorités britanniques à reconnaître la marocanité du Sahara, bien avant que les États-Unis, l’Allemagne, l’Espagne et la France ne prennent cette décision logique à l’égard d’un allié et d’un pilier central dans la sécurité des régions du Maghreb et du Sahel, mais aussi au-delà.

Revenant sur le plan marocain d’autonomie au Sahara, Liam Fox juge qu’il constitue non seulement la seule solution crédible pour la résolution pacifique de ce différend, mais qu’il présente aussi une vision positive pour le développement économique, l’investissement et la création d’emplois dans les provinces du Sud marocain. Il s’est aussi félicité du mégaprojet du port Atlantique de Dakhla, qui ouvre de grandes perspectives commerciales, économiques et sécuritaires pour tous les pays de la région, dans le cadre de l’initiative Atlantique du roi Mohammed VI, dont le noble objectif est de désenclaver tous les pays du Sahel en leur ouvrant l’accès au littoral atlantique.

Enfin, Liam affirme que l’autre force du plan marocain d’autonomie au Sahara, c’est que ses adversaires ne proposent rien d’autre, à part une alternative impossible à appliquer et rejetée par la communauté internationale. Pire, ajoute-t-il, cette solution est portée par les séparatistes du Polisario, dont les liens sont avérés avec les organisations terroristes du Moyen-Orient et du Sahel, et qui sont soutenus par des États connus pour parrainer et financer le terrorisme.