Grenade: le Maroc prend part au Forum sur l’avenir de la Méditerranée

Rachid Talbi Alami, qui assume la vice-présidence de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée (AP-UpM), est accompagné de Mohamed Zidouh, conseiller parlementaire, président de la Commission de la culture issue de l’AP-UpM. La session inaugurale du forum a vu la participation du roi d’Espagne, Felipe VI.

Le Forum sur l’avenir de la Méditerranée abordera plusieurs thématiques portant sur les mouvements migratoires, le changement climatique, l’emploi des jeunes et l’égalité homme-femme dans la région méditerranéenne. En marge du forum, les présidents et chefs des délégations ont planté, mercredi 2 avril, un olivier originaire de la Méditerranée dans le palais de Charles Quint, dans le cadre de l’initiative «Le Jardin de la Paix: l’olivier comme symbole universel de paix».

Lire aussi : Le président de l’ANRE, Abdellatif Bardach, prend part à la réunion annuelle des plateformes énergétiques de l’UpM

La séance d’ouverture a abordé le thème de l’alliance des civilisations et la stabilité dans la région. Le programme comprend également des conférences consacrées à l’analyse des défis communs en Méditerranée, aux mouvements migratoires, aux enjeux liés au changement climatique, à l’emploi des jeunes et à l’égalité entre des genres. L’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée est une organisation parlementaire régionale composée de 43 pays du Nord et Sud de la Méditerranée.