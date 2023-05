Le président de l’ANRE, Abdellatif Bardach, prend part à la réunion annuelle des plateformes énergétiques de l’UpM

Abdellatif Bardach a partagé la vision et la stratégie ambitieuses de l’institution multilatérale qu’il préside et qui s’est toujours consacrée à la promotion du développement du secteur de l’énergie dans la région méditerranéenne, en mettant l’accent sur les cadres réglementaires et de marché, les normes techniques et les recommandations de politiques publiques.

Dans ce contexte, la MEDREG joue un rôle proactif dans l’ensemble des trois plateformes énergétiques de l’UpM, à savoir celle des marchés régionaux de l’électricité, celle des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, ainsi que celle du gaz.

Lire aussi : Le Maroc élu à la tête de l’Association des régulateurs méditerranéens de l’énergie

Abdellatif Bardach a également insisté sur le rôle crucial que jouent les consommateurs dans la stabilité du marché de l’énergie. Dans ce registre, la MEDREG œuvre à renforcer le rôle des consommateurs en leur donnant les moyens de prendre des décisions éclairées concernant leurs choix énergétiques.