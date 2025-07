Fête du Trône: gouverner en majesté

Comment parler du Royaume aujourd’hui?

D’abord, en reconnaissant ses acquis et ses atouts.

Lesquels?

La stabilité institutionnelle et politique, incarnée par la centralité de la monarchie et le consensus national qu’elle suscite; sa légitimité historique et religieuse, renforcée par l’attachement profond des Marocains au pluralisme démocratique; enfin, le bilan des réformes entreprises ou en cours, qui ouvrent des perspectives concrètes et porteuses d’espoir.

Pas de place, donc, pour la sinistrose ou le nihilisme, qui ne feraient que nourrir l’ombre de l’incertitude et hypothéquer l’avenir.

Intronisé voici plus d’un quart de siècle, le Roi Mohammed VI avait, dès le départ, une conscience aiguë des exigences attachées à sa charge.

Formé comme prince héritier dans cette perspective, il a capitalisé une vision de la gouvernance fondée sur la primauté de l’intérêt général et la défense constante de la Nation.

Sur le plan institutionnel, le Souverain s’inscrit dans une position qui transcende les partis et les pouvoirs. Il incarne à la fois la volonté nationale et la légitimité de l’État, comme chef arbitre, garant de la pérennité et de la continuité des institutions.

Ce rôle suppose une intervention volontaire et active, qui ne connaît guère de cantonnement, tant est totale la responsabilité qu’il assume.

Ce dépassement du simple arbitrage s’exprime par une orientation permanente et une capacité de décision stratégique.

Dès son premier discours du 20 août 1999, le Roi en posait clairement les fondements: «Compte tenu de ces lourdes responsabilités, Nous invitons tout un chacun, avec vigueur et fermeté, au respect des dispositions de l’État de droit dans le cadre des libertés que garantit la Constitution…»

Dans cette même logique, il proposera dès le 12 octobre 1999, à Casablanca, un «nouveau concept d’autorité», consistant à «assurer la protection des libertés, à préserver les droits, à veiller à l’accomplissement des devoirs et à réunir les conditions nécessaires qu’exige l’État de droit».

Et de rappeler avec force: «Il est grand temps pour le pouvoir de servir les citoyens et non l’inverse.»

Autre pilier de cette vision: une monarchie à forte vocation sociale. Ce principe, consacré par la Constitution de 2011, traduit la sollicitude de la Nation envers ses composantes les plus vulnérables.

Il s’agit de bâtir une société plus juste, plus équitable, où l’égalité des chances et la réduction des disparités sociales et territoriales prennent tout leur sens. Il en va de la dignité.

C’est dans cet esprit que s’inscrit l’ambition royale: celle d’un véritable projet de société.

L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), lancée il y a plus de vingt ans, en constitue l’une des traductions majeures.

«C’est une gouvernance en alerte permanente, à la fois exigeante et orientée vers l’efficacité, qui imprime sa marque dans la mise en œuvre des politiques publiques. » — Mustapha Sehimi

Aujourd’hui, la priorité accordée à l’État social et la généralisation de la protection sociale marquent une réforme inédite dans le monde arabe et au sein du Maghreb.

La vision du développement humain connaît ainsi un renouveau, avec des stratégies multiples: lutte contre l’analphabétisme, résorption de l’habitat insalubre, accès à l’eau potable, à l’électricité, à des soins de santé de base…

L’objectif: redonner de la cohérence à l’action publique, au service d’un développement social véritablement inclusif, tourné vers les laissés-pour-compte (femmes, jeunes, populations rurales, personnes en situation de handicap).

Mais si ce règne est résolument social, il est aussi placé sous le signe de la modernité.

La réforme du Code de la famille en 2004 en a été une étape décisive.

Une nouvelle révision est attendue dans les mois à venir.

À chaque étape, l’espoir est porté par le Roi, qui assume pleinement la responsabilité du cap et n’hésite pas à interpeller ou recadrer les gouvernements successifs lorsqu’il le juge nécessaire.

C’est une gouvernance en alerte permanente, à la fois exigeante et orientée vers l’efficacité, qui imprime sa marque dans la mise en œuvre des politiques publiques.

Le Maroc que le Souverain s’emploie à bâtir est un Maroc moderne, enraciné dans son histoire et ses traditions, mais résolument ouvert sur le monde et sur les exigences de son temps.

Le Roi s’investit dans les miroitements d’une société nouvelle, plus juste, plus démocratique, plus digne.

Roi du Maroc par statut, il a toujours veillé à être le Roi des Marocains, conscient de la grandeur de sa mission.

Sur le plan international, son leadership personnel, moral et politique a rehaussé le rang du Royaume, faisant du Maroc une puissance influente, écoutée et respectée.

Ce crédit international s’est traduit par un consensus de plus en plus large autour de la position marocaine sur la question du Sahara, devenue un enjeu de légitimité nationale reconnu au-delà de nos frontières.

Tel est, aujourd’hui, le Maroc de Mohammed VI.