Le ministre de l'Éducation nationale, Nabil Benabdellah, lors de la séance de questions orales à la Chambre des représentants, lundi 16 novembre. (Y.Mannan/Le360)

«Laissez nous un peu de temps pour pouvoir régler les nombreuses difficultés qui se posent à ce domaine, héritées de plusieurs gouvernements précédents», a martelé Nabil Benabdellah, nouveau ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire, de la formation professionnelle et de la qualification.

Dans sa réponse, il a rappelé avoir tenu des réunions avec les différents syndicats, qu’ils soient représentés au Parlement ou non, pour passer en revue la situation de son département, et notamment les questions du statut du personnel.

Au Maroc, le ministère de l’Éducation nationale représente le premier employeur public du pays, avec un effectif global (incluant les fonctionnaires centraux et les enseignants et cadres des Académies régionales) estimé à environ 400 000 personnes, dont 313 975 enseignants du secteur public pour l’année scolaire 2026-2027.

Nabil Benabdellah a soulevé entre autres la question des manuels scolaires qu’il faut revoir, de la surcharge des classes, de la proposition de libérer les samedis matin et du décrochage scolaire. Le ministre s’est arrêté longuement sur le dialogue social avec les syndicats.

«Je veux institutionnaliser ce dialogue social pour qu’il redevienne régulier et performant, et nous travaillons pour qu’il reprenne prochainement», a-t-il déclaré, en rappelant qu’un budget additif de 17 milliards de dirhams sera alloué pour supporter le reliquat du précédent mandat.

Enfin, le ministre a abordé le volet du préscolaire public, et en particulier les mauvaises conditions de travail d’une grande partie de son personnel. Nabil Benabdellah a reconnu «la nécessité de résoudre ces entraves prochainement».