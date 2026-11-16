Le député Mustapha Lakhssem (à gauche) et le ministre de l'éducation nationale Nabil Benabdellah au parlement.

«Faute de toilettes dans les écoles, des élèves vont dans la forêt.» C’est en ces termes que le député Mustapha Lakhsem, représentant le Mouvement Démocratique et social, élu de la province de Sefrou, a interpellé le ministre de l’Éducation nationale, Nabil Benabdellah, lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, ce lundi 16 novembre. Une intervention au cours de laquelle l’ancien champion de kick-boxing a décrit les conditions précaires dans lesquelles certains enfants poursuivent leur scolarité, en particulier dans le monde rural.

Le député a évoqué la situation d’une école située dans la commune rurale de Tizelt, accueillant une quarantaine d’élèves. Selon ses déclarations, l’établissement souffre de plusieurs dysfonctionnements: absence de sanitaires, fenêtres manquantes ou détériorées et toiture où les eaux de pluies s’infiltrent. Des conditions qui compromettent la scolarité des enfants, particulièrement celle des filles, dont certaines ne fréquenteraient plus l’école en raison de l’absence de toilettes.

Mustapha Lakhsem a également dénoncé l’organisation des cours dans un autre établissement de la province de Sefrou, où des élèves de trois niveaux scolaires sont regroupés dans une même classe et se relaient à raison de deux heures d’enseignement par jour. Une durée qu’il juge insuffisante pour assurer un apprentissage normal, assimilant ces séances davantage à des cours de soutien qu’à un véritable enseignement. «Ce sont des cours de révision?», se demande Lakhssem avec une pointe d’ironie.

À travers ces exemples, le député a appelé le ministre à mesurer l’ampleur des difficultés rencontrées dans les établissements ruraux, estimant que les insuffisances en matière d’infrastructures et d’encadrement compromettent l’égalité des chances entre les élèves.

Les députés ont demandé une évaluation des mesures déployées pour assurer le bon déroulement de cette rentrée, tout en soulevant des dysfonctionnements persistants, parmi lesquels la pénurie de manuels scolaires, les difficultés d’encadrement pédagogique, le manque d’infrastructures et les disparités entre les territoires.

Le Transport scolaire, l’un des grands défis dans le monde rural

Le sujet du transport scolaire a particulièrement retenu leur attention. Dans la province d’Azilal, dans la commune d’Aït M’hamed, un député a fait état de 170 élèves qui n’auraient pas pu rejoindre l’école, cette année, en raison des difficultés de déplacement. Il a également évoqué un dispositif de transport prévu pour 21 élèves, mais confronté à une demande atteignant 120 élèves, ainsi que des trajets pouvant durer jusqu’à une heure et demie pour rejoindre les établissements scolaires.

Les conditions d’hébergement dans les internats et l’insuffisance des cantines scolaires ont également été pointées du doigt. Dans la province d’Al Hoceïma, plus précisément à Targuist, la capacité des deux internats et de la maison de l’étudiante a été jugée insuffisante pour répondre aux besoins des élèves.

À Tinghir, les difficultés concernent notamment le chauffage des établissements et des internats durant l’hiver, certains élèves devant étudier et dormir dans des locaux exposés à des températures particulièrement basses. Le recours à des installations fonctionnant à l’énergie solaire a été suggéré.

D’autres interventions ont évoqué le manque d’enseignants, à l’exemple de Nouaceur dans la région de Casablanca, où des élèves ne bénéficieraient toujours pas d’un encadrement pédagogique régulier. Les députés ont également attiré l’attention sur le déficit en eau, en électricité et en équipements de base dans certains établissements.

À ces difficultés s’ajoute la pénurie de manuels scolaires, particulièrement ceux destinés aux établissements pionniers. Un problème récurrent qui perturbe le déroulement des apprentissages et complique la rentrée aussi bien pour les familles que pour les enseignants.

Plusieurs parlementaires ont ainsi appelé à préparer dès à présent la rentrée 2027-2028, à travers une évaluation territoriale des besoins et une politique destinée à corriger les inégalités d’accès à l’éducation.

Benabdellah appelle à poursuivre les réformes sans remettre le compteur à zéro

Répondant de manière groupée à ces interpellations, Nabil Benabdellah a d’abord salué le caractère constructif des échanges, rappelant que les questions soulevées avaient, pour une large part, déjà été abordées lors des discussions consacrées au budget sectoriel, quelques jours auparavant.

Le ministre a insisté sur la nécessité d’inscrire son action dans la continuité des réformes engagées, conformément à la loi-cadre relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique et à la vision stratégique de réforme.

À ses yeux, les difficultés du secteur ne peuvent être dissociées de l’ampleur du système éducatif marocain ni des politiques menées par les gouvernements successifs. Il a reconnu que ces réformes avaient enregistré des avancées, mais aussi des échecs et des résultats insuffisants.

Entré en fonction il y a environ un mois, le ministre a appelé les parlementaires à faire preuve de patience, le temps de prendre pleinement connaissance des dossiers et des réalités du terrain. «Soyez patients, cela fait à peine un mois que je travaille sur ce secteur.» Il a toutefois insisté sur la nécessité d’éviter de remettre systématiquement en question les réformes engagées à chaque changement de responsable.

Pour le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire, de la Formation professionnelle et de la Qualification, l’enjeu consiste désormais à préserver les acquis, à identifier les insuffisances et à améliorer progressivement les dispositifs existants.

Il a également reconnu le contraste entre les résultats obtenus par certains élèves marocains et les difficultés importantes rencontrées par d’autres, notamment dans la maîtrise des compétences fondamentales en lecture, en écriture et en mathématiques. Malgré les ressources financières et humaines mobilisées, les performances scolaires demeurent, selon lui, insuffisantes et en deçà des attentes.

Plus de 9,22 millions d’élèves, dont 83% dans le public

Pour illustrer l’ampleur des défis auxquels fait face le système éducatif, le ministre a rappelé les principaux chiffres de la rentrée scolaire 2026-2027, dont le démarrage effectif des cours a eu lieu le 7 septembre.

Selon les données présentées par son département dans le cadre de l’examen du budget sectoriel, cette rentrée concerne 9,22 millions d’élèves, répartis entre l’enseignement public, qui accueille 83% des effectifs, et l’enseignement privé, qui en compte 17%. Le réseau scolaire national comprend 12.661 établissements, auxquels s’ajoutent 12.772 unités scolaires satellites implantées en milieu rural.

La rentrée 2026-2027 a également été marquée par l’ouverture de 288 nouveaux établissements, dont 24 écoles communautaires, la création de 3.641 salles de classe supplémentaires et la mise en service de 27 internats.

Sur le plan des ressources humaines, le bilan ministériel fait état du recrutement de 19.143 enseignants au titre de l’année scolaire en cours, dont 197 professeurs agrégés, ainsi que de formations ayant bénéficié à quelque 162.000 cadres pédagogiques et administratifs.

Ces réalisations ne suffisent pas à résorber l’ensemble des déficits, particulièrement en milieu rural et dans les territoires confrontés à une forte pression sur les effectifs scolaires.

Les écoles pionnières couvrent 80% du primaire et 50% des collèges

Revenant sur l’avancement du programme des établissements pionniers, Nabil Benabdellah a indiqué que 80% des écoles primaires publiques et 50% des collèges publics sont désormais couverts par ce dispositif.

Selon les données de son département, le programme concerne actuellement 6.628 écoles primaires, dont 2.125 ont été intégrées au titre de l’année scolaire 2026-2027, ainsi que 1.362 collèges, dont 572 nouveaux établissements.

Au total, 7.990 établissements scolaires sont désormais intégrés au dispositif.

Dans le primaire, les écoles pionnières accueillent environ 2,643 millions d’élèves, soit 76% des effectifs de ce cycle, avec la participation de quelque 105.000 enseignants et 1.124 inspecteurs.

Au collège, le programme bénéficie à près de 1,095 million d’élèves, soit environ 54% des collégiens. Il mobilise également 33.800 enseignants, 834 inspecteurs et 700 spécialistes sociaux.

Malgré cette extension, le ministre a reconnu la persistance de difficultés dans la mise en œuvre du programme, notamment en matière de disponibilité des manuels scolaires et d’organisation pédagogique.

Nabil Benabdellah a toutefois écarté l’idée d’un abandon pur et simple des écoles pionnières. Il a défendu la nécessité de poursuivre les réformes engagées tout en procédant aux ajustements nécessaires pour améliorer leur efficacité.

Il a notamment évoqué la problématique des classes à niveaux multiples, particulièrement répandues dans les zones montagneuses et les localités reculées. Si cette organisation permet d’assurer une présence scolaire dans des territoires faiblement peuplés, elle pose également la question du temps d’apprentissage et de la qualité de l’encadrement.

Sur la pénurie des manuels scolaires, le ministre a reconnu l’existence de difficultés, sans apporter, dans les éléments de sa réponse rapportés au cours de cette séance, de calendrier précis permettant de déterminer à quelle échéance ces problèmes d’approvisionnement pourraient être résolus.

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Environ 265.000 élèves quittent l’école chaque année

La lutte contre l’abandon scolaire constitue un autre défi majeur reconnu par Nabil Benabdellah. Selon les dernières données consolidées du ministère, 264.889 élèves ont quitté le système scolaire au cours de l’année 2024-2025, contre 334.664 en 2021-2022. Le phénomène a ainsi reculé de 21% sur cette période, sans pour autant perdre son caractère préoccupant.

Parmi les élèves ayant abandonné leur scolarité, 56.114 ont pu être réintégrés grâce aux différents dispositifs de retour à l’école, soit environ 21% du total.

Le décrochage touche particulièrement le cycle collégial, qui concentre 55% des abandons. Le monde rural représente, pour sa part, 51% des élèves concernés.

Le ministre a notamment identifié les difficultés de transport, l’insuffisance des structures d’hébergement et les disparités territoriales parmi les obstacles à la continuité des parcours scolaires.

Il a toutefois rappelé les efforts déjà accomplis en matière de transport scolaire, estimant que le développement de ce service avait permis de réduire l’abandon scolaire dans plusieurs localités éloignées. Il a également souligné que de nombreuses familles privilégient désormais le transport quotidien de leurs enfants plutôt que leur placement en internat.

Les données ministérielles font état de 781.573 bénéficiaires du transport scolaire pour la rentrée 2026-2027, soit une progression de 7,4%. Parallèlement, 281.909 élèves bénéficient des services de restauration scolaire et d’internat, en hausse de 12,1%.

La justice territoriale au cœur des enjeux de la prochaine rentrée

Au-delà des réalisations chiffrées, Nabil Benabdellah a insisté sur la nécessité de corriger les disparités qui continuent de séparer l’école publique de l’enseignement privé, mais également les établissements urbains de ceux du monde rural.

L’amélioration de la qualité de l’enseignement public doit, selon lui, constituer une priorité, avec une attention particulière portée à la formation et à la responsabilité des enseignants dans la réussite des réformes.

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Le ministre a également évoqué les enjeux liés aux conditions d’exercice des professionnels de l’éducation et à la valorisation du métier d’enseignant.

Pour préparer les prochaines rentrées, Nabil Benabdellah a plaidé en faveur d’une évaluation plus approfondie des besoins. Il a notamment proposé aux députés de revenir devant la commission parlementaire compétente après deux ou trois mois, afin de disposer d’une connaissance plus précise des difficultés et d’examiner collectivement les solutions envisageables.

Le ministre a enfin assuré les députés de sa disponibilité pour recevoir leurs observations et leurs propositions, les invitant à signaler directement à son département les situations nécessitant une intervention.