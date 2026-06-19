Diplomatie: Sahel, partenariat et Sahara au menu de la visite du ministre des Affaires étrangères du Burundi

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu ce vendredi 19 juin à Rabat avec son homologue burundais, Édouard Bizimana, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et de la Coopération au développement de la République du Burundi, en visite de travail au Maroc.

À cette occasion, le Burundi a réaffirmé son soutien constant et indéfectible à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Royaume sur ses provinces du Sud. Le chef de la diplomatie burundaise a également renouvelé le soutien de son pays à l’initiative marocaine d’autonomie, qu’il considère comme la seule solution crédible et réaliste au différend régional autour du Sahara marocain.

À l’issue de cette rencontre, Nasser Bourita a indiqué que les deux parties étaient convenues de tenir, avant la fin de l’année 2026, la prochaine session de la Haute Commission mixte de coopération économique. Les deux pays entendent également renforcer leur coopération dans le domaine de la formation, notamment à travers l’octroi par le Maroc de 130 bourses d’études au profit d’étudiants burundais.

Les entretiens ont également porté sur la situation sécuritaire dans la région du Sahel, marquée par la persistance des menaces terroristes et des foyers d’instabilité. Nasser Bourita a salué «l’approche sage et constructive adoptée par la République du Burundi pour surmonter les crises dans cette région et promouvoir l’intégration régionale».

Cette rencontre a également été l’occasion de rappeler les positions constantes du roi Mohammed VI condamnant les tentatives et les actes terroristes visant à déstabiliser les pays du Sahel, notamment la récente attaque perpétrée aux abords de l’aéroport de Niamey, au Niger.

Le Maroc considère que la stabilité des pays du Sahel est indissociable de celle de l’ensemble du continent africain, a souligné M. Bourita, estimant que toute atteinte à la sécurité de cette région aurait des répercussions bien au-delà de ses frontières. Le Royaume a, à cette occasion, renouvelé sa solidarité avec l’ensemble des États sahéliens face à la menace terroriste et aux tentatives de déstabilisation auxquelles ils sont confrontés.

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Pour sa part, Édouard Bizimana a remercié le Maroc pour son engagement constant aux côtés du Burundi. Évoquant la coopération bilatérale, il s’est félicité de la dynamique des relations entre les deux pays, rappelant que dix accords de coopération ont déjà été signés et que les deux parties œuvrent désormais à leur mise en œuvre effective.

«Nos relations sont excellentes et solides. Nos deux chefs d’État sont en contact permanent, échangent régulièrement et partagent la même vision d’une Afrique unie», a déclaré le ministre burundais. Il a également salué l’Initiative royale visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique à travers les infrastructures et les plateformes logistiques marocaines.

Le Burundi a enfin réitéré son plein soutien aux efforts déployés par le Secrétaire général des Nations unies et son Envoyé personnel pour parvenir à une solution politique durable, réaliste et mutuellement acceptable, dans le cadre du processus politique mené sous l’égide de l’ONU et fondé sur l’initiative marocaine d’autonomie.