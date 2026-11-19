Une publication diffusée le 15 novembre sur le réseau social X suscite une vive réaction. Dans un communiqué, l’ONG DiplomAtlas a annoncé, mercredi 19 novembre, avoir saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Roanne, en France, après la diffusion d’un visuel représentant des trajectoires hypothétiques de drones de type Shahed en direction de quatre villes marocaines, à savoir Guelmim, Tiznit, Agadir et Marrakech.

Attribuée à Salim Djellab, ancien élu municipal de Renaison, la publication était accompagnée du commentaire «L’Ukraine a montrée qu’il était possible !!», ainsi que des mots-dièses #Polisario et #SaharaOccidental.

Pour DiplomAtlas, cette représentation ne saurait être prise à la légère. L’organisation estime que les faits sont susceptibles de relever de la provocation au terrorisme ou de son apologie. Elle demande ainsi à la justice française d’examiner la publication au regard de l’article 421-2-5 du Code pénal, qui réprime la provocation directe à des actes de terrorisme et leur apologie.

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L’ONG insiste notamment sur la dimension civile des cibles évoquées. Guelmim, Tiznit, Agadir et Marrakech sont des villes habitées par des centaines de milliers de personnes. Agadir et Marrakech abritent également chacune un consulat général de France. DiplomAtlas rappelle, à cet égard, que plus de 58.000 ressortissants français étaient inscrits au registre consulaire au Maroc en 2025.

Dans sa démarche, l’organisation prend toutefois soin de préciser qu’il appartient exclusivement à l’autorité judiciaire de déterminer la qualification des faits. Il lui revient notamment d’établir si la publication relève d’une analyse hypothétique, d’une expression politique protégée par la liberté d’expression ou d’une incitation pénalement répréhensible.

DiplomAtlas situe cette affaire dans un contexte régional particulièrement sensible, marqué par l’expiration, le 31 octobre dernier, du mandat de la MINURSO. L’ONG évoque les blocages au Conseil de sécurité, après le veto russe opposé au projet de résolution américain, suivi de l’échec d’un projet concurrent présenté par Moscou. Une séquence qui ouvre une nouvelle période après plus de 35 années de présence de la mission onusienne sur le terrain.

L’organisation appelle, dans ce contexte, les responsables politiques et associatifs à privilégier la désescalade et le dialogue. Elle souligne également la profondeur des relations entre la France et le Maroc, rappelant la position exprimée par Paris depuis juillet 2024, selon laquelle le présent et l’avenir du Sahara s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine.