New York: l’ICE ouvre le feu sur un homme dans le Bronx, le maire condamne et des opposants manifestent

Des manifestants affrontent des policiers du NYPD après qu'un homme a été blessé par balle par un agent de l'ICE (Immigration and Customs Enforcement) lors d'une opération dans le Bronx, le 8 octobre 2026, à New York.. 2026 Getty Images

Un homme a été blessé par balle jeudi par un agent de la police fédérale de l’immigration (ICE) lors d’une opération dans l’arrondissement du Bronx, à New York.

Les faits sont survenus vers 16h dans le quartier de Marble Hill alors que les agents menaient une opération «afin d’arrêter un ressortissant dominicain en situation irrégulière, condamné» à plusieurs reprises, a rapporté à l’AFP un porte-parole du ministère de l’Intérieur (DHS).

«Au cours de l’intervention, un agent de l’ICE a fait usage de son arme à feu et l’individu a été blessé. Les agents (...) lui ont immédiatement porté secours. L’homme est en vie et a été transporté dans un hôpital local», a-t-il poursuivi. Dans la soirée, le maire de la ville, Zohran Mamdani, a précisé que l’homme blessé était un résident de New York.

«Selon les premières informations, les agents l’ont encerclé alors qu’il se trouvait dans sa voiture avec un enfant de cinq ans, avant de tirer à plusieurs reprises», a-t-il dit. «Cette situation est inadmissible et d’une extrême gravité», a poursuivi l’élu, ajoutant que l’enfant n’avait pas été blessé.

«J’ai appelé le président» Trump, a encore dit M. Mamdani, ajoutant «lorsque nous nous parlerons, j’exigerai qu’il mette fin à toutes les opérations de contrôle de l’immigration menées par lCE dans notre ville». «Je ne resterai pas les bras croisés pendant que les agents d’ICE terrorisent nos communautés», a-t-il insisté.

I am angry tonight.



Because today ICE shot a New Yorker. They shot a New Yorker while his five year old child was in the car.



ICE makes this city less safe.



We want them out. Now. pic.twitter.com/ZizKB0OP7S — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) October 9, 2026

Selon le DHS, l’individu visé «serait lié au gang des Trinitarios, le même gang qui a brutalement atteint par balle un agent de la police des frontières l’an dernier».

«Cet étranger en situation irrégulière (...) avait été arrêté par la police de New York le 7 décembre 2023, mais avait été remis en liberté quelques jours plus tard en raison des politiques irresponsables de sanctuaire défendues par les démocrates», a encore dit le ministère.

Dans la soirée, quelques centaines d’opposants à la police de l’immigration se sont rassemblés sur place dans le calme pour des prises parole, a constaté l’AFP. Ils ont ensuite rejoint les abords de l’hôpital où est hospitalisée la victime, proche des lieux du coup de feu.

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La tension est montée d’un cran avec la police lorsque certains ont tenté d’empêcher des voitures de sortir de l’établissement, avant d’être éloignés de l’entrée par les forces de l’ordre, qui ont installé des barrières.

«Nous attendons des autorités fédérales qu’elles fassent toute la lumière, en toute transparence, sur les circonstances de cet incident», a réagi pour sa part la gouverneure de l’État Kathy Hochul.

«Cet incident nous rappelle une fois de plus la violence débridée et incontrôlée qu’ICE répand dans nos communautés», écrit dans un communiqué la New York Immigration Coalition, qui défend les droits des migrants.

New Yorkers are outraged tonight. Immigrant communities are terrified. And we are demanding answers.



There is still much we don’t know about what happened in Marble Hill. But initial reports indicate ICE agents fired into a vehicle with a five-year-old child inside. Any trained… — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) October 9, 2026

La ville de New York, bastion démocrate, entretient une relation particulièrement tendue avec la police fédérale de l’immigration, avec laquelle elle limite sa coopération au maximum.

Cela n’a pas empêché une forte intensification de l’activité de cette agence dans la ville depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier 2025. Selon un audit de la ville publié en mai, 5.567 personnes ont été arrêtées par ICE dans à New York et sa région entre le 20 janvier 2025 et le 10 mars 2026.