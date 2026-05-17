Iran: pas de boule de cristal, mais…

À l’aune de ces critères, l’Iran est aujourd’hui nettement plus faible qu’avant le début du conflit. Les États-Unis et Israël conservent l’avantage: les fondements de la puissance iranienne ont été systématiquement sapés, et leur reconstruction prendra des années, si tant est qu’elle soit possible.

L’ampleur des destructions militaires est, à elle seule, extraordinaire. Une grande partie de la haute hiérarchie qui a consacré des décennies à bâtir le réseau militaire régional iranien a été anéantie. De hauts commandants des Gardiens de la révolution, des responsables des forces de missiles, des agents du renseignement, des nucléaristes, des planificateurs opérationnels, et même le Guide suprême lui-même, ont été éliminés.

Les dégâts vont bien au-delà des pertes humaines. Les installations nucléaires, fruits de décennies d’investissement et d’ambition stratégique, sont désormais ensevelies sous les décombres après des frappes soutenues sur les sites d’enrichissement, les complexes souterrains, les usines de production de centrifugeuses, les centres de recherche et les infrastructures de soutien.

L’Iran a longtemps cru pouvoir développer progressivement ses programmes nucléaire et balistique jusqu’à un seuil où le coût militaire de leur arrêt deviendrait politiquement inacceptable pour toute puissance extérieure. Cette stratégie a façonné la pensée de Téhéran pendant des années.

Le régime espérait créer un fait accompli, un bouclier impénétrable de missiles, de forces supplétives, d’installations souterraines et de capacités d’enrichissement qui dissuaderait toute intervention significative. La guerre a, au contraire, démontré que ce bouclier était perméable et que les conséquences du franchissement de certaines limites étaient bien plus graves que prévu. Son programme balistique a subi des pertes similaires. Avant la guerre, l’Iran avait constamment accru sa production et ses stocks de missiles balistiques, pierre angulaire de sa stratégie de dissuasion.

Les analystes estimaient que le régime pouvait fabriquer une centaine de missiles balistiques par mois. Aujourd’hui, nombre de centres d’outillage, d’installations de production de carburant, d’usines d’assemblage, de dépôts de stockage et d’infrastructures de transport qui soutenaient cette production sont détruits ou hors service. La production s’est effondrée sous le poids des frappes répétées, de l’isolement économique, des cyberattaques et des perturbations industrielles. Un État peut épuiser rapidement son stock de missiles en temps de guerre. Reconstruire la base industrielle qui les produit est un processus beaucoup plus long.

Les capacités navales iraniennes ont également subi de lourds dommages. Une grande partie de la marine iranienne et des forces maritimes des Gardiens de la révolution ont été détruites ou rendues inefficaces durant la campagne. Téhéran avait investi massivement dans la guerre maritime asymétrique, notamment grâce à des patrouilleurs rapides, des missiles antinavires, des mines marines, des unités navales des Gardiens de la révolution et des tactiques d’essaim destinées à menacer le transport maritime mondial. Il peut encore menacer les voies maritimes et instiller l’incertitude sur les marchés mondiaux. Mais menacer le commerce ne signifie pas dominer les mers.

«Même si la guerre prenait fin demain, le redressement prendrait probablement des années. La destruction militaire continue, ajoutée aux sanctions, crée des effets cumulatifs qui se répercutent sur tous les secteurs de l’économie nationale» — Mustapha Sehimi

Le débat sur le détroit d’Ormuz reflète une incompréhension plus générale de la notion même de pouvoir. Nombre d’analystes considèrent la capacité de l’Iran à menacer les marchés pétroliers comme la preuve que Téhéran maîtrise d’une manière ou d’une autre l’escalade et peut, en fin de compte, contraindre les États-Unis et leurs alliés à la retraite. Le secrétaire d’État, Marco Rubio, a décrit avec justesse cette dynamique en qualifiant l’utilisation du détroit par l’Iran d’«arme nucléaire économique». En menaçant ouvertement l’économie mondiale par la coercition et l’instabilité, l’Iran a peut-être obtenu l’effet inverse de celui escompté. Il a ainsi confirmé aux gouvernements régionaux et aux puissances mondiales pourquoi ce régime ne doit plus jamais être autorisé à exercer un tel pouvoir de pression sans contrôle.

Sur le plan économique, la pression est immense. Les exportations de pétrole, la production industrielle, les infrastructures énergétiques, le transport maritime et les investissements étrangers ont tous subi de graves perturbations. Les analyses estiment les pertes économiques à plusieurs centaines de milliards de dollars si l’on combine les dommages directs, les pertes de production, la pression des sanctions et la contraction à long terme. Même si la guerre prenait fin demain, le redressement prendrait probablement des années.

La destruction militaire continue, ajoutée aux sanctions, crée des effets cumulatifs qui se répercutent sur tous les secteurs de l’économie nationale. L’inflation augmente. La stabilité monétaire se détériore. Les capitaux fuient. Les chaînes d’approvisionnement se rompent. La frustration du public s’accroît.

Certains persistent à affirmer que, puisque l’Iran est toujours capable de lancer des missiles, de menacer la navigation ou de se maintenir politiquement, les États-Unis sont stratégiquement acculés et cherchent désespérément une porte de sortie. Cet argument confond la capacité à infliger des dommages avec la capacité à remporter un succès stratégique. Les puissances affaiblies peuvent rester dangereuses pendant longtemps. L’histoire ne regorge-t-elle pas d’exemples d’États affaiblis capables de recourir à la violence même en perdant l’influence des puissances environnantes? Une analyse stratégique sérieuse exige d’évaluer ce que l’Iran a perdu, en plus de ce qu’il peut encore faire.

Nombre d’analystes cherchent à réduire une guerre d’une grande complexité à de simples slogans: «L’Iran gagne. L’Amérique perd. Trump est piégé». Ces discours occultent souvent l’ampleur des destructions subies par l’Iran, les années nécessaires à la reconstruction de son industrie militaro-industrielle et l’importance stratégique d’empêcher un régime terroriste d’atteindre un seuil critique en matière d’armement nucléaire et de production de missiles. Ils négligent également l’importance de préserver la liberté de navigation, de protéger les partenaires régionaux et de démanteler un État qui a financé le terrorisme et déstabilisé le Moyen-Orient pendant des décennies.

Nul ne peut prédire l’avenir avec certitude. Aucun analyste ne possède de boule de cristal capable de prévoir si le régime islamique survivra aux conséquences politiques et économiques à long terme de cette guerre.

Mais, selon tous les indicateurs sérieux de puissance nationale, l’Iran est aujourd’hui plus faible qu’avant le début du conflit. Son armée est anéantie sur de nombreux fronts. Son économie est mise à rude épreuve. Ses alliés sont affaiblis. Sa crédibilité en matière de dissuasion a été compromise. Ses ambitions stratégiques ont été revues à la baisse. Les États-Unis et leurs partenaires conservent l’avantage car les fondements de la puissance iranienne ont été systématiquement sapés, et leur reconstruction pourrait prendre beaucoup plus de temps que nombre d’observateurs ne sont prêts à l’admettre...