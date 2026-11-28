De gauche à droite: Pedro Sanchez, premier ministre espagnol, Alberto Núñez Feijóo, président du Parti populaire (PP) et député au Congrès des députés, et Santiago Abascal Conde, Président du parti espagnol Vox. (AFP)

«Ces élections portent sur la nécessité pour l’Espagne d’aller de l’avant et de ne pas retourner au passé», a affirmé Pedro Sanchez lors de son meeting de clôture, à Madrid, auquel participaient des personnalités comme le réalisateur espagnol Pedro Almodóvar.

M. Sanchez espère déjouer des sondages favorables à la droite, qui pourraient accéder au pouvoir avec le soutien de l’extrême droite.

L’éventuelle arrivée au gouvernement de l’extrême droite de Vox, lors de cet examen initialement prévu à la mi-2027, serait une première en Espagne depuis la mort de Franco en 1975.

Dans le camp d’en face, le dirigeant du Parti populaire (PP), Alberto Núñez Feijóo, a choisi Séville, dans le sud, pour clore une campagne qui, espère-t-il, le conduira au palais de la Moncloa, siège du gouvernement espagnol.

Sevilla recibe al PRÓXIMO PRESIDENTE DEL GOBIERNO. ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO. #ElCambioNecesario https://t.co/BqfMGDWLWF — Partido Popular (@ppopular) November 27, 2026

«Nous allons changer et relever à nouveau notre nation», a-t-il assuré lors du meeting de fin de campagne. «Si nous votons tous ensemble dimanche, c’est fait, nous entamons une nouvelle époque en Espagne», a-t-il ajouté sous les applaudissements.

Dans l’Union européenne, le résultat de ces élections dans la quatrième économie de la zone euro sera particulièrement scruté, à l’approche de ces prochains mois d’une série d’échéances électorales cruciales sur le Vieux Continent, dont la présidentielle en France et les législatives en Pologne et en Italie.

Poussée attendue de l’extrême droite

«Le 29 novembre, ne votez pas avec peur, votez avec courage», a exhorté de son côté le responsable de la formation d’extrême droite, Santiago Abascal, lors de son meeting de fin de campagne, sur une Plaza de Toros de Valence bondée, où il a de nouveau dénoncé «une mafia criminelle au gouvernement».

Pour Paloma Román, politologue à l’Université Complutense de Madrid, les dernières heures de campagne seront décisives pour le dirigeant socialiste, qui cherche à «mobiliser les abstentionnistes», généralement à gauche, face à une droite qui s’est concentrée sur son slogan appelant à «chasser Sánchez».

En l’état, le PP arriverait en tête dimanche selon les sondages, mais sans atteindre la majorité absolue de 176 sièges au Congrès des députés à Madrid, ce qui pourrait le pousser à chercher le soutien de Vox, troisième force politique dans le pays.

Le parti d’extrême droite pourrait presque doubler sa représentation au Parlement, donnant à Santiago Abascal un poids décisif dans la formation et la survie du futur exécutif.

Le PP et Vox gouvernent déjà ensemble dans plusieurs régions, mais l’extrême droite, longtemps marginalisée dans le paysage politique espagnol, n’a jamais participé à un gouvernement national depuis le retour de la démocratie il y a un demi-siècle.

Crises multiples

À l’international, Pedro Sanchez s’est illustré en s’opposant à Donald Trump et à Benjamin Netanyahu sur les conflits en Iran et à Gaza, tout en défendant une politique d’ouverture à l’immigration, à contre-courant de nombreux partenaires européens.

Le socialiste met en avant un bilan économique flatteur, avec une croissance soutenue, malgré des inégalités persistantes.

L’opposition lui reproche cependant de ne pas avoir réussi à enrayer la flambée des prix du logement et, plus largement, du coût de la vie, à l’origine récemment d’importantes manifestations et de la première grève générale depuis 2012, ni d’avoir anticipé la crise migratoire à Ceuta, l’enclave espagnole où des dizaines de milliers de migrants sont entrés fin juillet depuis le Maroc.

À la tête de la Galice entre 2009 et 2022, Alberto Nuñez Feijoo vante de son côté son bilan de «bon gestionnaire» en tant que président régional et promet un virage à 180 degrés avec la politique menée par Pedro Sanchez, fragilisé par ailleurs par plusieurs scandales de corruption touchant son entourage, dont sa femme.

Vox a pour sa part mis en avant son discours anti-immigration, un thème désormais central du débat public dans un pays qui a enregistré un solde migratoire positif de plus de trois millions de personnes depuis 2018.

Vendredi, au moins huit migrants ont été retrouvés morts dans une embarcation tentant de rejoindre l’archipel des îles Canaries, qui, avec l’Italie et la Grèce, constituent l’une des principales voies maritimes d’entrée en Europe pour des migrants fuyant la pauvreté, les conflits et la persécution.