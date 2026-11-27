Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez (à gauche), le chef du Parti populaire (PP, opposition) Alberto Núñez Feijóo (au centre) et et le dirigeant du parti d'extrême droite Vox, Santiago Abascal. (Photomontage).. AFP or licensors

L’Espagne entre vendredi dans son ultime journée de campagne avant les législatives de dimanche, où le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez espère déjouer des sondages favorables à la droite, qui pourrait accéder au pouvoir avec l’appui de l’extrême droite.

L’éventuelle arrivée au gouvernement de l’extrême droite de Vox lors des ces législatives initialement prévues à la mi-2027, serait une première en Espagne depuis la mort de Franco en 1975.

Dans l’UE, le résultat de ce scrutin dans la quatrième économie de la zone euro sera scruté avec attention, à l’approche dans les prochains mois d’une série d’échéances électorales sur le Vieux Continent, dont la présidentielle en France et les législatives en Pologne et en Italie.

Au cours du dernier débat télévisé jeudi soir, Pedro Sánchez a présenté le scrutin comme un choix entre «deux chemins»: celui d’une «Espagne prospère» et «pro-européenne», qu’il dit incarner, et celui d’une Espagne «du passé», marquée par «les coupes budgétaires» de la droite, décrite comme porteuse, avec l’extrême droite, d’un risque de «recul» pour les droits des Espagnols.

Face à lui, le patron du Parti populaire (PP, droite) Alberto Nuñez Feijoo l’a accusé de «fuir» ses responsabilités: «L’Espagne a besoin de réponses, de vérité, de décence et d’(une meilleure) gestion», a-t-il plaidé.

Vendredi, Pedro Sánchez clôture sa campagne à Madrid, tandis qu’Alberto Nuñez Feijoo tient son dernier grand meeting à Séville, en Andalousie. Le dirigeant de Vox Santiago Abascal fera, lui, une ultime apparition dans les arènes de Valence.

🇪🇸 Les Espagnols votent ce week-end, et la crise du logement domine la campagne.



Après l’expulsion d’une retraitée de 87 ans et le rejet de deux décrets, la colère gronde dans le pays. Pedro #Sánchez joue gros avec ces élections anticipées, car une alliance entre la droite et… pic.twitter.com/GxM9AOScFi — FRANCE 24 Français (@France24_fr) November 26, 2026

Pour Paloma Roman Marrugan, de l’Université Complutense de Madrid, les dernières heures de campagne seront décisives pour le Parti socialiste de Pedro Sánchez afin d’«inciter les abstentionnistes, qui sont généralement à gauche, à voter».

Elle s’attend dimanche à «une participation très élevée», la principale inconnue restant, selon elle, le score que «parviendra à cumuler la gauche après cette mobilisation» face à une droite qui, elle, a mené l’essentiel de sa campagne en se positionnant «contre Sanchez».

En l’état, les enquêtes d’opinion placent le Parti socialiste derrière le Parti populaire (PP, droite), même si l’écart entre les deux partis s’est resserré au fil de la campagne.

Des législatives anticipées décisives ont lieu ce dimanche après huit ans au pouvoir du socialiste Pedro Sánchez. Alors que les deux grandes forces de droite pourraient devoir régner ensemble, les régions d’Andalousie...

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Selon ces sondages, le PP arriverait en tête, mais sans atteindre la majorité absolue au Congrès des députés à Madrid, ce qui pourrait le pousser à chercher l’appui de Vox, troisième force politique dans le pays.

Selon les enquêtes d’opinion, le parti d’extrême droite pourrait presque doubler sa représentation au Parlement, donnant à son dirigeant Santiago Abascal un poids décisif dans la formation et la survie du futur gouvernement.

Le PP et Vox gouvernent déjà ensemble dans plusieurs régions. Mais l’extrême droite, longtemps marginalisée dans le paysage politique espagnol, n’a jamais participé à un gouvernement national depuis le retour de la démocratie il y a un demi-siècle.

Les élections anticipées en Espagne sont-elles le pari de trop pour Pedro Sanchez ?https://t.co/fz2qyZ1xHE — Le HuffPost (@LeHuffPost) November 27, 2026

À l’international, Pedro Sánchez présente un bilan remarqué: il s’est illustré en s’opposant à Donald Trump et à Benjamin Netanyahu sur les conflits en Iran et à Gaza, tout en défendant une politique d’ouverture à l’immigration, à contre-courant de nombreux partenaires européens.

Le socialiste, qui met en avant un bilan économique flatteur malgré des inégalités persistantes, a également tenté de tirer profit du mécontentement lié à la crise du logement en convoquant ces élections anticipées après le rejet par les députés de mesures que son gouvernement défendait.

L’opposition lui reproche toutefois de ne pas avoir réussi à enrayer la flambée des prix du logement et, plus largement, du coût de la vie, ni à anticiper la crise migratoire à Ceuta cet été, lorsque des dizaines de milliers de migrants étaient entrés depuis le Maroc dans cette enclave espagnole.

À la tête de la Galice pendant treize ans, Alberto Nuñez Feijoo vante de son côté son bilan de «bon gestionnaire» en tant que président régional et promet de tourner la page de Pedro Sánchez, fragilisé par ailleurs par plusieurs scandales de corruption touchant son entourage, dont sa femme. Vox a pour sa part fortement mis en avant son discours anti-immigration, un thème désormais central du débat public dans un pays qui a enregistré un solde migratoire positif de plus de trois millions de personnes depuis 2018.