La cocaïne était dissimulée sous le pare-chocs avant d’un véhicule immatriculé en Espagne, intercepté au port de Tanger Ville.

Une opération conjointe de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et des services de la douane a permis de déjouer une tentative de trafic international de stupéfiants et de saisir huit kilogrammes de cocaïne au port de Tanger Ville, dimanche 22 novembre 2026.

L’intervention a conduit à l’interpellation d’un Marocain résidant en Espagne, âgé de 47 ans, peu après son arrivée à bord d’une liaison maritime en provenance du port espagnol de Tarifa, indique la DGSN dans un communiqué.

Les opérations de contrôle frontalier et de fouille minutieuse, menées notamment à l’aide de chiens policiers spécialement entraînés, ont permis de découvrir la cargaison de cocaïne dissimulée sous le pare-chocs avant de son véhicule immatriculé en Espagne.

Les policiers ont également découvert et saisi trois kilogrammes de comprimés utilisés dans la culture du cannabis, précise la même source.

Le suspect a été placé sous enquête judiciaire, menée par le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger sous la supervision du parquet compétent. Les investigations visent à déterminer les ramifications de cette activité criminelle et à identifier l’ensemble des personnes susceptibles d’y être impliquées.