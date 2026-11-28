Prise en charge d’un homme par les secouristes de la Croix-Rouge espagnole, vendredi 27 novembre au large de l'archipel des Canaries. (AFP)

Dans le bateau retrouvé au petit matin à environ 70 km des Canaries, 84 autres migrants, dont un mineur, ont été de leur côté secourus puis débarqués dans le port de La Restinga, sur la petite île d’El Hierro, ont précisé les services espagnols de sauvetage en mer, Salvamento Maritimo, dans leur communiqué, évoquant un bilan de huit à dix morts.

Amplio operativo de rescate de un cayuco a 39 millas al SSO de La Restinga, con medios de #SalvamentoMarítimo y Guardia Civil. Han sido rescatadas 84 personas y otras 6 han sido evacuadas en helicóptero en estado grave. Entre 8 y 10 personas han fallecido https://t.co/3cw8Ot82Y7 — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) November 27, 2026

Six autres personnes, dans un état grave, ont été héliportées vers un hôpital.

Sur place, un journaliste de l’AFP a vu des migrants accueillis sur la terre ferme par des agents de la Garde civile, la Croix-Rouge ou encore des soldats de l’unité de l’armée spécialisée dans les situations d’urgence.

Certains des survivants étaient transportés sur des civières, incapables de marcher, d’autres étant enveloppés dans des couvertures de survie rouges.

L’embarcation, où se trouvent toujours les corps des victimes, a quant à elle été «remorquée (...) vers El Hierro», où son arrivée était attendue en fin d’après-midi, selon Salvamento Maritimo.

À la radio espagnole, le ministre de la Politique territoriale, Ángel Víctor Torres, a évoqué «une opération complexe» de sauvetage.

🔴El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, señala que podría haber "entre diez o doce" personas fallecidas en el cayuco que ha sido rescatado en El Hierro 🎙️@MCabraor I @ArchipielagoRNE https://t.co/FK11XQrllo — Radio 5 (@radio5_rne) November 27, 2026

L’île d’El Hierro, peuplée d’environ 12.000 habitants, est confrontée depuis plusieurs semaines à un afflux important de migrants en provenance d’Afrique par voie maritime, une situation qui a poussé les autorités à décréter l’état d’urgence début novembre.

Entre le 1er et le 15 novembre, 11.037 personnes sont arrivées sur l’ensemble de l’archipel des Canaries, dont fait partie El Hierro, d’après le ministère de l’Intérieur, pour un total de 24.364 arrivées depuis le début de l’année contre 14.690 sur la même période en 2025.

Le président des Canaries, Fernando Clavijo, a réitéré vendredi après-midi sur X son appel «au déploiement de Frontex», l’agence de l’Union européenne chargée de la surveillance et de la gestion des frontières extérieures de l’espace Schengen.

«Irresponsabilité»

Le dirigeant a demandé au gouvernement central à Madrid et à Bruxelles «une réponse à la hauteur de cette urgence» pour «sauver des vies», notamment en agissant en amont, en Afrique, d’où partent les migrants: «C’est là-bas aussi que nous devons agir», a t-il argumenté.

⚫️ Mucho dolor e impotencia ante la nueva tragedia en aguas próximas a #ElHierro. Mi solidaridad con las familias de las víctimas y mi agradecimiento a los equipos de salvamento y a los profesionales sanitarios que han permitido evacuar en alta mar a varias personas en estado grave. La realidad migratoria también es esta, la de las vidas perdidas en el Atlántico. Llevamos semanas reclamando al Estado el despliegue de Frontex sin que hasta ahora se haya hecho efectivo. Esta emergencia humanitaria no comienza en El Hierro, sino en las costas de Senegal y Gambia. Y es allí donde también tenemos que actuar. #Canarias seguirá cumpliendo con su responsabilidad humanitaria como siempre ha hecho esta tierra. Pero también seguirá reclamando a #España y a la #UE una respuesta a la altura de esta emergencia, con decisiones y recursos que permitan evitar las tragedias, no solo atender sus consecuencias. La prioridad es salvar vidas. — Fernando Clavijo (@FClavijoBatlle) November 27, 2026

La tragédie de vendredi a percuté le dernier jour de la campagne électorale avant les législatives de dimanche, l’opposition de droite et d’extrême droite s’en prend vivement au Premier ministre socialiste Pedro Sanchez.

Longtemps conservé en marge du débat public, l’immigration s’est imposée ces derniers mois comme un des thèmes de discussion dans un pays qui a officiellement enregistré un solde migratoire positif de plus de trois millions de personnes depuis 2018. Il a également été confronté cet été à une crise migratoire inédite dans l’enclave de Sebta, où des milliers de migrants étaient brusquement entrés depuis le Maroc, avant d’en repartir ou d’en être expulsés au fil des semaines suivantes.

«Que des gens perdent la vie en mer est la pire conséquence de l’irresponsabilité de ce gouvernement», a cinglé sur X le candidat du Parti populaire (PP, droite), Alberto Nuñez Feijoo, qui espère arriver au pouvoir après huit ans de gouvernement de gauche.

Mi más sentido pésame por los fallecidos y mis deseos de pronta recuperación a los heridos. Que haya gente perdiendo su vida en el mar es la peor consecuencia de la irresponsabilidad de este Gobierno y del efecto llamada de unas políticas profundamente equivocadas. España necesita urgentemente una política migratoria ordenada que evite desgracias como esta. https://t.co/o8M8ykw72d — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 27, 2026

«L’Espagne a urgemment besoin d’une politique migratoire ordonnée qui permette d’éviter des tragédies comme celle-ci», a t-il fait valoir.

De son côté, le dirigeant de Vox (extrême droite), Santiago Abascal, a fustigé depuis Tarancon, au sud-est de Madrid, «l’abandon d’une partie» de l’Espagne, «comme c’est le cas de Ceuta et de l’île d’El Hierro».

VOTA VOX Es sentido común. https://t.co/18M2vccHtc — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) November 14, 2026

Dans le camp d’en face, Pedro Sanchez défend, lui, une politique migratoire d’ouverture pour soutenir l’économie et la démographie espagnole, à rebours de nombreux autres pays européens.

Son gouvernement a aussi fait le choix de la coopération via des accords avec les pays de départ et de transit de la route des Canaries, notamment la Mauritanie ou le Sénégal.