En Suède, la centriste Elisabeth Thand Ringqvist va tenter de former un nouveau gouvernement

Elisabeth Thand Ringqvist, cheffe du Parti du centre, au Parlement suédois, le 15 octobre 2026. (PHOTO JONATHAN NACKSTRAND / AFP). AFP or licensors

Plus d’un mois après les élections en Suède remportées de justesse par la gauche, les tractations se poursuivent : la cheffe des centristes a été désignée lundi par le président du parlement pour tenter de former un gouvernement au centre de l’échiquier politique. Tout au long du week-end, Andreas Norlén a discuté avec les chefs des huit formations politiques du pays pour sortir de l’impasse.

«Cela m’a conduit à demander à Elisabeth Thand Ringqvist d’évaluer les conditions nécessaires à la formation d’un gouvernement susceptible d’être accepté par le Parlement», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. «Il s’agit avant tout pour elle d’étudier les conditions» pour trouver une constellation capable de gouverner, au centre.

Jag är ödmjuk inför att ha fått talmannens uppdrag att sondera möjligheterna till en regering i mitten. Min ambition är att bidra till en lösning på regeringsfrågan, inte att själv bli statsminister. Centerpartiet vill se en handlingskraftig regering som skapar fler jobb, minskar… — Elisabeth Thand Ringqvist (@elisabethtr) October 19, 2026

Elle devra revenir vers lui avec ses conclusions au plus tard le 26 octobre. Depuis les législatives du 13 septembre, la Suède est plongée dans un feuilleton politique à rebondissements. Éphémère Première ministre en 2021-2022, la leader des sociaux-démocrates Magdalena Andersson, chargée deux fois de former un gouvernement, a essuyé autant d’échecs.

Au sein de son bloc, qui compte 176 sièges au parlement contre 173 pour la droite, deux formations sont très éloignées l’une de l’autre: le parti de gauche, qui exige des postes ministériels pour soutenir un éventuel gouvernement, et les centristes, qui refusent de siéger avec cette formation.

«Il y a une grande impatience», a estimé auprès de l’AFP Henrik Ekengren Oscarsson, professeur en sciences politiques à l’université de Göteborg, assurant que les électeurs souhaitent maintenant que «le processus avance à un rythme soutenu». Pour tenter de déverrouiller la situation et accroître la pression, le président du parlement peut soumettre un candidat à un vote des députés pour déterminer s’il peut devenir Premier ministre.

BREAKING: Swedish speaker of parliament Andréas Norlén (M) gives Centerpartiet leader Elisabeth Thand-Ringqvist the task of trying to form a new government



Reason is that C keeps pushing for a govt that can cooperate broadly in the centre — which no one else really wants



This… pic.twitter.com/tRcPa883sa — Nassreddin 🍉 نصر الدين (@Nassreddin2002) October 19, 2026

Il dispose de quatre tentatives pour ce faire. Si la dernière échoue, de nouvelles élections doivent être convoquées. Cette possibilité a été utilisée une première fois jeudi avec Mme Andersson dont la candidature a été largement rejetée par la chambre, comme prévu.

Interviewée par l’AFP jeudi, la cheffe des centristes Elisabeth Thand Ringqvist avait dit qu’elle était ouverte à l’idée d’un gouvernement incluant certains partis du bloc de droite. La Suède a déjà connu ce type de blocage politique. Après les législatives de 2022, il avait fallu 37 jours pour former un gouvernement. Et 134 jours en 2018.