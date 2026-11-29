Les électeurs espagnols se sont mobilisés à des niveaux record dimanche pour des législatives. Ce scrutin «est très important non seulement pour l’Espagne, mais aussi pour l’Europe», a lancé dans une déclaration à la presse en anglais, Pedro Sanchez, après avoir voté à Madrid dans la matinée.

Le Premier ministre socialiste, devenu ces dernières années une figure du camp progressiste à l’international a appelé la population à «voter en masse» et «envoyer un message clair» face à la droite et l’extrême droite, aux portes du pouvoir.

Une alternance politique dans le pays, après huit ans de gouvernement de gauche, renforcerait la progression des forces conservatrices et d’extrême droite en Europe, où plusieurs élections majeures sont attendues dans les prochains mois, dont la présidentielle en France et les législatives en Pologne et en Italie.

Le dirigeant socialiste de 54 ans abat ses cartes alors que la majorité des sondages prédisent depuis plusieurs mois une victoire du Parti populaire (PP) de son rival conservateur Alberto Nuñez Feijoo, sans majorité absolue toutefois. Un scénario qui pourrait pousser l’ancien président de Galice (nord-ouest) à s’allier au parti d’extrême droite Vox pour gouverner.

Dans un pays très polarisé, le scrutin a fortement mobilisé les électeurs: à 17H00 GMT, le taux de participation a dépassé 68% (+15 points par rapport à 2023), un record depuis 1986.

Résultats dans la soirée

Les près de 39 millions d’Espagnols appelés à voter ont jusqu’à 19h00 GMT (une heure plus tard pour les Canaries) pour glisser leur bulletin dans l’urne. Les premiers résultats sont attendus dans le courant de la soirée.

Face à la presse, le conservateur Alberto Nuñez Feijoo, 65 ans, a réclamé aux Espagnols de «voter avec mémoire». L’austère Alberto Nuñez Feijóo espère accéder enfin au palais de la Moncloa après avoir déjà remporté les élections de 2023, mais sans parvenir ensuite à réunir les soutiens parlementaires nécessaires pour gouverner.

Les socialistes, arrivés deuxièmes de ce scrutin, avaient alors réussi à se maintenir au pouvoir. Mais cette fois, la progression attendue de Vox, qui a su capitaliser sur le mécontentement social et le rejet croissant de l’immigration, pourrait changer la donne et apporter à Feijoo les voix qui lui avaient manqué il y a trois ans et demi.

Cinquante et un ans après la mort du dictateur Francisco Franco en 1975, l’éventuelle arrivée de l’extrême droite au gouvernement constituerait un tournant dans l’histoire de l’Espagne. Après avoir voté, le dirigeant de Vox Santiago Abascal, un transfuge du PP, a lui aussi appelé à une participation massive.

En Espagne, où un habitant sur cinq est né à l’étranger, son parti défend un durcissement radical de la politique migratoire, l’abrogation de plusieurs lois sur l’égalité et une recentralisation de l’État. Pedro Sanchez met au contraire en avant la contribution de l’immigration à la prospérité d’un pays dont la population est vieillissante.