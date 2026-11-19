Des pick-ups arborant le portrait d'un combattant fidèle aux autorités houthies passent lors de ses funérailles, après qu'il a été tué dans de récents combats, à Sanaa, la capitale du Yémen, le 17 septembre 2026. AFP or licensors

La déflagration a provoqué une vive inquiétude parmi des habitants de Riyad, qui ont décrit la violence du bruit et ses effets jusque dans leurs logements. «La déflagration a ouvert les portes de toutes les pièces et la lumière s’est brièvement éteinte», a raconté à l’AFP une habitante ayant requis l’anonymat. Un autre témoin a déclaré avoir senti «les vitres vibrer».

L’origine exacte de l’explosion entendue dans la matinée n’a pas été déterminée. Plusieurs témoins interrogés par l’AFP ont toutefois affirmé avoir aperçu de la fumée à proximité de l’aéroport de Riyad, une infrastructure déjà frappée à plusieurs reprises. Ces témoignages ne permettent pas, à eux seuls, de localiser le lieu de la déflagration ni d’établir les circonstances précises dans lesquelles elle s’est produite.

Quelques minutes après l’explosion, la coalition militaire menée par Riyad a annoncé sur X avoir intercepté un missile de croisière lancé par les Houthis vers la capitale. Un autre missile avait été intercepté plus tôt, a précisé la même source. Ces annonces successives témoignent de la poursuite des tirs visant le territoire saoudien depuis la reprise des hostilités avec le mouvement yéménite.

le quartier financier de Riyad a été attaqué de nouveau, la tour du fond souverain saoudien endommagée.

التحالف:



اعتراض وتدمير صاروخ طواف (كروز) أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة الرياض. pic.twitter.com/HoBbPKQNrS — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) November 18, 2026

L’Arabie saoudite, qui conduit depuis 2015 une coalition militaire soutenant le gouvernement yéménite face aux Houthis, fait régulièrement l’objet d’attaques attribuées au mouvement pro-iranien. La capitale saoudienne figure parmi les objectifs visés, dans un contexte de reprise des combats au Yémen voisin.

Dans la soirée, la coalition a annoncé de nouvelles interceptions. Deux drones lancés par les Houthis ont été neutralisés, l’un dans la région de Riyad et l’autre dans le sud du royaume. Ces deux épisodes ont prolongé une journée marquée par plusieurs annonces militaires concernant des projectiles en provenance du Yémen.

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La coalition a ciblé pour sa part les Houthis par des bombardements. Celle-ci a d’ailleurs indiqué avoir détruit «une plateforme de lancement de missile balistique à Dhamar», à environ 100 kilomètres au sud de la capitale yéménite, Sanaa, utilisée selon la coalition pour viser Riyad jeudi.

De leur côté, les Houthis ont fait état d’une attaque saoudienne sur Sanaa, la capitale du Yémen, sur leur chaîne officielle Telegram.

التحالف:



- نفذنا عملية عسكرية نوعية لاستهداف قدرات الميليشيا الحوثية الإرهابية.



- دمرنا 60 هدفاً عسكرياً مشروعاً بمحافظات صنعاء والحديدة وعمران وصعدة. pic.twitter.com/2ANA29LgGV — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) November 18, 2026

Mardi, les Houthis avait rapporté la mort de 14 civils dans des frappes imputées à la coalition contre une usine au nord de Hodeida, ville côtière sous contrôle des Houthis.

Cette série d’incidents s’inscrit dans un conflit yéménite ancien, dont les répercussions dépassent depuis longtemps les frontières du pays. La guerre a éclaté en 2014, lorsque les Houthis ont lancé une offensive contre les forces gouvernementales et pris le contrôle de vastes portions du nord du Yémen, notamment de Sanaa, sa capitale.

L’année suivante, l’Arabie saoudite a pris la tête d’une coalition militaire engagée aux côtés du gouvernement yéménite. Le mouvement houthi et les forces qui lui sont opposées se sont depuis affrontés dans une guerre dont les conséquences se font également sentir sur le territoire saoudien, régulièrement visé par des tirs.

Après quatre années d’accalmie, les hostilités ont repris en juillet, ouvrant un nouveau front dans la guerre au Moyen-Orient. Les interceptions annoncées mercredi, du matin jusqu’à la soirée, illustrent l’extension de cette confrontation et la pression sécuritaire qu’elle fait peser sur le royaume, jusque dans sa capitale.