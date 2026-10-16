Attaque meurtrière des Houthis pro-iraniens contre le siège du gouvernement yéménite

Un homme observe un minaret qui se dresse au-dessus du paysage urbain d’un quartier, au coucher du soleil, à Sanaa — capitale du Yémen contrôlée par les Houthis — le 13 octobre 2026. (Photo de Mohammed HUWAIS / AFP). AFP or licensors

Le complexe du palais présidentiel où siège depuis 2015 le gouvernement international reconnu a été visé par cinq missiles, a annoncé le ministre de l’Information, précisant que tous les membres du gouvernement étaient sains et saufs.

L’attaque a fait cinq morts et 16 blessés parmi le personnel chargé de la sécurité et les employés civils, a recensé sur X le ministre de la Santé, Qassem Buhaibeh.

دولة رئيس الوزراء ان الاستهداف الجبان الذي أقدمت عليه مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بقصف قصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن بالصواريخ الباليستية يمثل امتداداً لسلوكها الإجرامي في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين ونهجها العدواني الرامي إلى تقويض عمل مؤسسات الدولة ومحاولة إرباك جهود إنهاء الإنقلاب واستعادة الأمن والاستقرار، أملاً في تحقيق أهداف مشروعهم الظلامي والنيل من عزيمة شعبنا وأبطال قواتنا المسلحة البواسل وإرادتهم الوطنية الصلبة. نؤكد أن الحكومة مستمرة في أداء مهامها الوطنية، ولن ترهبها هذه الاعتداءات أو تثنيها عن المضي في معركة فجر اليمن وصولاً لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، وبسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني. تحية إجلال وإكبار لشعبنا الأبي الصامد ولأبطال قواتنا المسلحة في مختلف الجبهات، والرحمة والخلود للشهداء الأبرار والشفاء العاجل للجرحى. — د. قاسم بحيبح | Dr. Qasim Buhaibeh (@QasimBuhaibeh) October 15, 2026

Un ministre yéménite a déclaré à l’AFP sous couvert d’anonymat que le Premier ministre, Shaya Mohsen Zindani, était présent mais n’avait pas été atteint.

Trois missiles ont touché un centre de commandement de l’armée yéménite et deux un centre de commandement de la coalition au sein du complexe, visés pour la première fois depuis la reprise des hostilités en juillet, a déclaré ce ministre, précisant que des Yéménites et des Saoudiens figuraient parmi les victimes.

M. Zindani a déclaré sur X un acte «lâche» et le «comportement criminel des Houthis».

Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, avait auparavant déclaré que ses forces avaient visé «le QG des opérations militaires de l’ennemi saoudien» au sein du palais, qualifiant «toute présence militaire saoudienne» de «cible légitime».

بيانٌ صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ قالَ تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} صدقَ اللهُ العظيم ما سرده ناطق العدوان السعودي قبل قليل يمارس العدو السعودي المجرم أضعافه بكثير على بلدِنا منذ اثني عشر عاما بإجمالى أكثر من 274302 غارة جوية ارتكب بها كل أنواع الجرائم والمجازر. ومنذ بداية استئناف العمليات العدوانية والتصعيد الذي ابتدأه العدو السعودي على بلدنا شن العدو السعودي اكثر من 2350 غارة جوية وصاروخا. فمن يعتدي على بلدِنا لا ينتظر أن نرفع له التحية كنا قد كررنا تحذيراتنا لجميع الشركات الملاحية الجوية في كل الفترات السابقة بأن أجواء السعودية ومطاراتها غير آمنة باستثناء الأجواء المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والآن نكرر التحذير ذاته ولدى قواتنا المسلحة القدرة على الرد بالمثل بفضل الله سبحانه وتعالى، وعملياتنا دفاعية ولنا كامل الحق حتى ينهي العدو السعودي عدوانه وحصاره عن بلدنا واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيلُ، نعمَ المولى ونعمَ النصيرُ عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً، والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمةِ صنعاءُ 4 جمادى الأولى 1448هـ الموافقُ 15 أكتوبر 2026م. صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ — العميد/ يحيى سريع (@Yah_Saree) October 15, 2026

Un journaliste de l’AFP a vu de la fumée et des ambulances se diriger sur les lieux, dont l’accès a été bouclé.

Le gouvernement, chassé de la capitale Sanaa par les Houthis au début, en 2014, du conflit au Yémen, «continue de s’acquitter de ses fonctions», a affirmé le Premier ministre sur les réseaux sociaux.

Selon les forces gouvernementales yéménites, les Houthis ont également tiré «plusieurs missiles balistiques» sur la ville de Marib, aux mains du gouvernement, dans une région pétrolière du centre du Yémen.

Et la coalition menée par Ryad a annoncé l’interception de drones houthis visant la ville de Khamis Mushait, dans le sud.

«Escalade encouragée par l’Iran»

L’Arabie saoudite, également visée depuis début octobre par des attaques houthies quasi-quotidiennes d’une ampleur inédite, a pointé la responsabilité de la République islamique.

«L’escalade engagée par les Houthis à ce stade (...) est encouragée par l’Iran», a déclaré le vice-ministre saoudien chargé de la diplomatie, Rayed Krimly, accusant Téhéran de continuer à «armer, entraîner et soutenir» le mouvement.

Rayed Krimly, Deputy Minister for public diplomacy at Saudi Arabia’s Foreign Ministry, made the remarks during a rare briefing with journalists following more than a week of Houthi attacks targeting critical infrastructure across the kingdom. Read more: https://t.co/gqgTvGd9Ze https://t.co/qGPsIkekFV — THE VAULTZ NEWS - OFFICIAL (@thevaultznews_) October 15, 2026

En 2023, les deux puissances régionales rivales avaient conclu, sous la médiation de la Chine, un accord visant au dégel de leurs relations.

Si le royaume reste en contact «direct» avec l’Iran, il n’a en revanche pas communiqué depuis plusieurs semaines avec les Houthis, qui ont refusé une rencontre proposée à Mascate, chez le médiateur omanais, a précisé M. Krimly.

La reprise en juillet du conflit yéménite a ouvert un nouveau front dans la guerre au Moyen-Orient, mettant l’Arabie saoudite à l’épreuve.

Depuis début octobre, les Houthis ont attaqué l’aéroport international de la capitale à 20 reprises, dans leurs attaques visant les infrastructures pétrolières, selon la coalition dirigée par Ryad.

Son porte-parole Turki al-Malki les a appelés à «cesser immédiatement toutes les opérations terroristes visant des civils et des installations civiles».

Il a également évoqué la responsabilité «d’acteurs régionaux» -- sans les nommer -- ayant permis aux Houthis de se procurer des «missiles balistiques, drones d’attaque et drones suicide, ainsi que des vedettes rapides chargées d’explosifs».

Rapport du sommet UE-Golfe

Après l’attaque de samedi qui a fait 13 morts à l’aéroport, la capitale saoudienne a encore été secouée mercredi par des explosions.

Jeudi, l’aéroport de Ryad restait fermé et la coalition a affirmé avoir intercepté un missile dans la région de Médine, ville sainte de l’islam, après avoir fait dans la nuit état de l’interception d’un drone dans l’est du royaume, riche en pétrole.

Les Houthis, qui ont répété qu’ils épargneraient les villes saintes de La Mecque et Médine, ont nié être derrière le tir visant sa région.

Dans ce contexte tendu, plusieurs événements internationaux ont été reportés, dont un sommet entre l’UE et les pays du Golfe prévu le 24 octobre à Ryad ou le prestigieux tournoi exhibition de tennis Six Kings Slam.

Le Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabe, est lui menacé de «catastrophe humanitaire» par l’intensification des combats, a mis en garde El-Khidir Daloum, directeur du Programme alimentaire mondial (PAM) dans le pays.

Dans l’ensemble du Yémen, «les hôpitaux et les structures de santé sont débordés», a averti de son côté cette semaine le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).