Yémen: les Houthis libèrent 600 prisonniers des forces gouvernementales, annonce le CICR

Des prisonniers récemment libérés attendent de retrouver leurs proches lors d'une cérémonie organisée à Sanaa, capitale du Yémen contrôlée par les Houthis, le 15 novembre 2026. AFP or licensors

Cette opération, présentée par les rebelles comme la plus importante libération unilatérale de prisonniers depuis le début du conflit en 2014, intervient dans un pays de nouveau plongé dans la guerre après plusieurs années de trêve.

«Aujourd’hui, 600 personnes détenues en lien avec le conflit en cours au Yémen ont été libérées unilatéralement par les autorités à Sanaa», a indiqué le CICR dans un communiqué, précisant que ses équipes avaient accompagné ces libérations.

La Commission chargée du dossier des prisonniers du mouvement pro-iranien a confirmé ces informations lors d’une conférence de presse organisée dans la capitale yéménite, contrôlée par les Houthis.

Son président, Abdelkader al-Mourtada, a affirmé qu’il s’agissait de «la plus importante opération de grâce et de libération de prisonniers menée unilatéralement dans l’histoire des affrontements» au Yémen, où le conflit a éclaté en 2014.

L’opération concerne ainsi plusieurs centaines de détenus liés aux combats opposant les forces gouvernementales aux rebelles houthis. Son caractère unilatéral signifie qu’elle a été menée sans qu’un échange simultané de prisonniers entre les deux camps ait été annoncé.

De son côté, le CICR a indiqué que ses équipes avaient eu accès à chacun des prisonniers libérés, notamment pour évaluer leur état de santé. L’organisation humanitaire n’a toutefois pas fourni davantage de précisions sur leur situation individuelle ni sur les modalités de leur remise en liberté.

Hundreds of prisoners attended a release ceremony in Sanaa on Sunday, after Houthi authorities announced the release of 600 pro-government fighters detained since hostilities reignited this year pic.twitter.com/37PN55J0uk — Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 15, 2026

Cette intervention de la Croix-Rouge constitue un volet important de l’opération, dans un conflit où le sort des personnes détenues reste l’un des dossiers sensibles entre les différentes parties.

Initiative humanitaire

Évoquant une initiative «humanitaire» des Houthis, M. al-Mourtada a précisé que 2.612 prisonniers avaient déjà «été libérés dans le cadre de précédentes initiatives unilatérales».

Selon les chiffres avancés par le responsable houthi, les libérations annoncées dimanche viennent donc s’ajouter à plusieurs opérations précédentes. Le mouvement entend ainsi présenter sa décision comme la poursuite d’une politique de libérations décidées sans contrepartie immédiate.

هاااااام



بتوجيهات كريمة من السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي (يحفظه الله) تم العفو عن المئآت من أسرى الطرف الآخر ممن تم أسرهم في جبهات القتال خلال السنوات الماضية، وسنقوم يوم غدٍ الأحد 15/11/2026 إن شاء الله بتنفيذ هذه التوجيهات والإفراج عنهم خلال مؤتمر صحفي نوضح فيه تفاصيل… — عبدالقادر المرتضى (@abdlqadermortd) November 14, 2026

M. al-Mourtada a toutefois accusé le camp adverse de ne pas avoir adopté une démarche comparable, affirmant qu’il n’avait «pris aucune initiative humanitaire ni procédé à aucune libération unilatérale de prisonniers depuis le début des affrontements».

Le représentant houthi a directement mis en cause l’Arabie saoudite, qui soutient le gouvernement yéménite et joue un rôle central dans le conflit depuis son intervention militaire en 2015.

Selon lui, «les Saoudiens ont donné des instructions au camp adverse et aux Nations unies pour empêcher toute avancée sur la question des prisonniers».

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Ces accusations n’ont pas été accompagnées, dans les déclarations rapportées, d’éléments permettant d’établir les interventions attribuées à Riyad. Elles témoignent néanmoins de la persistance des tensions autour du dossier des prisonniers, que les Houthis présentent comme un enjeu humanitaire et politique.

La libération des 600 détenus intervient dans un contexte marqué par la reprise des affrontements et les conséquences de la guerre sur la population yéménite.

Les Houthis ont lancé en 2014 une offensive contre les forces gouvernementales et pris le contrôle de vastes pans du territoire, notamment de Sanaa.

L’année suivante, une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite est intervenue pour soutenir le gouvernement yéménite, donnant au conflit une dimension régionale.

شن الطيران الحربي السعودي خلال الـ24 ساعة الماضية 72 غارة جوية استهدف بها الأعيان المدنية في محافظات صعدة وتعز ولحج والجوف وذلك من خلال طائرات "F-15" أقلعت من قاعدة خميس مشيط.

ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على بلدِنا 5020 غارةً جويةً وصاروخاً. — العميد/ يحيى سريع (@Yah_Saree) November 14, 2026

Après plusieurs années de combats, une trêve entrée en vigueur en 2022 avait permis une accalmie relative. Celle-ci a volé en éclats en juillet, dans le contexte du conflit régional, entraînant une nouvelle phase de violences sur le terrain yéménite.

Depuis cette reprise des hostilités, plus de 1.600 personnes ont été tuées et plus de 300.000 ont été contraintes de fuir leur foyer, selon les Nations unies.

Ces chiffres illustrent la gravité de la situation humanitaire dans un pays déjà profondément éprouvé par plus d’une décennie de guerre.

La libération annoncée dimanche représente un développement important pour les centaines de détenus concernés et leurs proches. Elle intervient toutefois alors que les affrontements se poursuivent et qu’aucune avancée globale sur la question des prisonniers n’est mentionnée par les parties.

Le dossier des personnes détenues demeure ainsi étroitement lié à l’évolution des rapports de force entre les Houthis, les autorités gouvernementales yéménites et leurs soutiens régionaux.