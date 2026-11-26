Cette capture d'écran, tirée d'une vidéo publiée le 6 octobre 2026 par les «Brigades des géants du Sud» (pro-gouvernementales), montre un combattant tirant depuis une tourelle montée à l'arrière d'un pick-up militarisé («technical») lors d'affrontements avec les Houthis près du détroit de Bab el-Mandeb, dans la province de Taëz. (PHOTO:Centre de presse des Brigades des géants du Yémen)

Les forces armées saoudiennes ont annoncé jeudi avoir intercepté deux missiles balistiques qui se dirigeaient vers Riyad, où un journaliste de l’AFP et des résidents ont entendu une explosion, au lendemain d’une attaque revendiquée par les Houthis contre le quartier financier de la ville.

L’explosion est survenue vers minuit, heure locale (21H00 GMT), après une alerte des autorités signalant une «menace aérienne hostile», levée peu après. Des habitants du nord et de l’est de Riyad ont confirmé avoir entendu la déflagration, l’un d’eux indiquant que les fenêtres de sa maison «ont violemment tremblé».

Un peu plus tard, les forces armées saoudiennes ont annoncé sur X avoir «intercepté et détruit deux missiles balistiques lancés par la milice terroriste houthie vers Riyad».

L’armée a également dit avoir détruit un missile de croisière houthi lancé en direction de l’ouest du pays, ainsi qu’un drone dans les environs du port de Jeddah, sur la mer Rouge, sans qu’aucune victime ait été signalée.

Ces nouvelles interceptions interviennent dans un contexte d’intensification des attaques contre le territoire saoudien. Depuis plusieurs jours, les Houthis multiplient les frappes visant aussi bien les infrastructures économiques que les installations stratégiques du royaume.

التحالف:



- الدفاع الجوي اعترض ودمر عدد (4) طائرات مسيرة برأس تنورة.



- سقوط عدد من الشظايا نتيجة عملية الاعتراض دون وجود إصابات بالتقييم الأولي. pic.twitter.com/4OTsZkHo2t — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) November 25, 2026

Les combattants houthis pro-iraniens du Yémen avaient assuré avoir ciblé mercredi deux ports saoudiens sur la mer Rouge, après des frappes des forces saoudiennes au Yémen contre le grand port de Hodeida, contrôlé par les Houthis.

Ports saoudiens attaqués

Le porte-parole de la coalition menée par l’Arabie saoudite, Turki al-Malki, a fait état mercredi soir de la «chute d’un projectile tiré par la milice terroriste houthie sur le port de Jazan», ajoutant que l’attaque avait provoqué des «dégâts légers, sans blessés parmi les civils».

«Les efforts sont en cours pour déterminer le type de projectile», a-t-il ajouté.

Cette attaque a ensuite été revendiquée par M. Saree, qui a ajouté que le port de Jeddah avait également été ciblé. «Les deux opérations ont entraîné des dégâts sur les sites visés», a-t-il affirmé.

قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المدنيين إخلاء ميناء الحديدة بحسب الخارطة التوضيحية للموقع، وذلك لسلامتهم. pic.twitter.com/PwnOG4QKnb — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) November 24, 2026

Les deux ports occupent une place importante sur la façade maritime saoudienne de la mer Rouge. Leur ciblage témoigne de l’élargissement des attaques houthies à des installations économiques et commerciales, parallèlement aux frappes contre les infrastructures énergétiques et les bâtiments emblématiques de Riyad.

Les échanges de frappes sont quasi quotidiens depuis la reprise, ces derniers mois, du conflit entre les Houthis, qui contrôlent depuis une décennie une grande partie du Yémen, et le gouvernement yéménite, reconnu par la communauté internationale et soutenu par Riyad.

Les Houthis ont aussi revendiqué mercredi des frappes contre une raffinerie dans l’est du royaume et celle qui avait touché la veille la plus haute tour du quartier financier de Riyad, abritant le richissime fonds souverain saoudien (PIF), touchée pour la deuxième fois en moins d’une semaine.

Onze personnes ont été blessées dans cette attaque, dont deux brûlées et dans un état critique, selon la Défense civile saoudienne.

En plein cœur de la capitale, le gratte-ciel de 80 étages et de 385 mètres de haut a été déserté par ses employés, comme la majorité de l’emblématique quartier financier, en raison de la situation sécuritaire. Des ouvriers se trouvaient toutefois sur place pour réparer les dégâts de la précédente attaque.

Lire aussi : «Attaques terroristes incessantes»: Riyad à nouveau frappée par les Houthis

La répétition des frappes contre cet édifice symbolique illustre la vulnérabilité des installations civiles et économiques du royaume, malgré les opérations d’interception menées par ses défenses aériennes.

Les Houthis «prêts à attaquer» Aden

Parallèlement, au Yémen, les Houthis avancent au sol et s’apprêtent, selon les forces gouvernementales, à attaquer Aden, la grande ville du sud et siège provisoire du gouvernement, après s’être emparés de tout le littoral de la mer Rouge en septembre.

Le gouvernement s’y était replié après la prise de la capitale, Sanaa, par les combattants pro-iraniens au début du conflit, en 2014.

«Ils sont à présent prêts à attaquer. Nous avons préparé la défense», a déclaré mardi le colonel Majid al-Nuzaili, porte-parole de l’armée, confirmant que les Houthis se trouvaient à «60 km de la ville».

«La prise d’Aden est un scénario hypothétique. Cela n’arrivera pas», a-t-il assuré. «La situation (...) n’est pas aussi grave qu’on le laisse entendre».

#عاجل |



الجامعة العربية تدين هجوم الحوثيين على المركز المالي بالرياض وتطالب بموقف دولي حازم



للاطلاع على التفاصيل:https://t.co/FzljzaWpYo pic.twitter.com/x3eFdRatDH — عكاظ (@OKAZ_online) November 24, 2026

La perspective d’une nouvelle bataille pour Aden s’ajoute ainsi aux attaques qui frappent le territoire saoudien. Les forces gouvernementales yéménites affirment avoir préparé leur défense, tandis que les Houthis poursuivent leur progression territoriale.

Malgré des frappes incessantes contre les Houthis, les forces saoudiennes peinent toujours à freiner leurs avancées au Yémen et paient le prix fort de leur soutien aux forces gouvernementales sur leur propre territoire.

Des installations énergétiques aux aéroports, en passant par les bâtiments emblématiques au cœur de Riyad, les combattants ciblent aussi bien les infrastructures vitales de la monarchie du Golfe que les symboles de sa puissance.