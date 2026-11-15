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Le36. EP533. Pour sa high life, Hadj Belghouti ne jure que par l’herbe

VidéoNommé par Tebboune en tant que membre du Conseil de la nation, avec un salaire confortable, une résidence au Club des Pins, des véhicules de fonction et autres privilèges, Hadj Belghouti tente de faire bonne figure en jurant préférer consommer de l’herbe plutôt que de voir son pays crouler sous les importations de produits de première nécessité qu’il est incapable de produire. Devant la Brigade, il doit s’expliquer... sur la nature exacte de l’herbe qu’il a désormais adoptée.

Par Le360
Le 15/11/2026 à 11h15

Par Le360
Le 15/11/2026 à 11h15
#La Brigade#Le36#Hadj Belghouti

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