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Le36. EP525. Quand un électeur fait tous les meetings, mange partout et vote au tarif

VidéoDevant la Brigade, il clame qu’il est un électeur de conviction. Sa conviction s’appelle le montant. À 200 dirhams, il vous explique très sérieusement que la politique ne s’achète pas et qu’il a des valeurs. À 400, il reste ferme, mais il vous demande quand même si c’est le dernier prix. À 1.000, il découvre, comme par hasard, que le candidat a une vision, un projet et un message qui mériterait d’être défendu. Il a écumé trois partis en trois jours, applaudi des discours contradictoires avec la même ferveur et retenu zéro programme. Ce qu’il retient, lui, c’est le menu. Il sait quel parti sert le poulet et lequel se contente du thé.

Par le360
Le 19/09/2026 à 14h35

Par le360
Le 19/09/2026 à 14h35
#Elections#Fraude#Corruption

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