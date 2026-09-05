Le36. EP523. Financer Benbattouch plutôt que des avions bombardiers: le choix assumé des kabranates
VidéoPendant que l’Algérie brûle et que les camions regardent les flammes sans pouvoir grand-chose, Brahim Ghali alias Benbattouch enchaîne les voyages privés grâce aux kabranates. Pas d’avions bombardiers d’eau, mais un jet bien rempli pour le pseudo chef du Polisario. Il a quand même participé à l’effort, dit-on: il a tiré la chasse des toilettes de l’avion au-dessus de la zone sinistrée. Le feu n’a pas été impressionné pour autant. Les dons des Algériens de la diaspora auraient pu compenser... mais Ibtissem Hamlaoui a veillé à ce qu’ils ne traînent pas trop longtemps dans les bonnes mains.